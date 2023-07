Reedel tõuseb õhutemperatuur veidi üle 20 kraadi

Reede kõrgeim piir on 23 kraadi ja öö miinimum langeb alla 10 piiri, seda eelkõige lääne pool, kus taevas selgem. Ida-Eestisse lisab madalrõhulohk veel vihmahooge.

Ööl vastu reedet on lääne pool selgem ja sajuta, Ida-Eestis pilvisem ja sajab hoovihma. Paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, saartel on edelatuule iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, paiguti kuni 16 kraadi.

Hommikul on nii selget taevast kui pilvi. Hoovihma võimalus on Virumaa idapiiril, aga kohati ka Hiiumaal ning mandri loodeservas. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 17 kraadi.

Päeval on päikest ja arenevaid pilverünki. Kohati sajab hoovihma, äike pole ka välistatud. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi.

Õhtu on pilvisem Eesti põhjaosas ja kohati sajab ka hoovihma. Lõuna pool on selgem ja sajuta. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.

Laupäeval kandub Venemaa madalrõhkkonna servast meile vihmahooge, on ka äikest.

Pühapäevalgi pole hoovihmadest pääsu aga neid on hõredamalt ja harvem. Ööd on 10 kraadi lähedal, päevasooja 15 kraadist sajupilvede all 19 kuni 22 kraadini kuivemais paigus.

Uue nädala alguses saab väikese eelise kõrgrõhuala ja suuremat sadu ei tule. Üksik vihmahoog päris välistatud siiski pole. Põhjakaarest tuleb jahedust ja selgematel öödel võib õhk 5 kuni 6 kraadini jahtuda, päevasoe kerkib 20 kuni 21 kraadini.