Oluline 7. juulil kell 12.01:

- Zelenski: Ukraina vastupealetung pole kiire, kuid edeneb;

- Rumeenias luuakse piirkondlik keskus F-16 pilootide koolitamiseks;

- Lvivi raketirünnaku ohvrite arv tõusis kümne inimeseni;

- Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit.

Ukraina teatas taas edusammudest Bahmuti lähistel

Ukraina relvajõudude Ida väerühma pressiesindaja Serhi Tšerevatõi teatas reedel, et riigi väed on Bahmuti lähedal ühe kilomeetri võrra edasi liikunud. Tšerevatõi sõnul on initsiatiiv Bahmuti suunal jätkuvalt Ukraina sõdurite käes

Ukraina relvajõudude peastaabi pressiesindaja ütles, et riigi väed on teinud edusamme Klištšijivka piirkonnas, vahendas The Guardian.

Zelenski: Ukraina vastupealetung pole kiire, kuid edeneb

President Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et Ukraina vastupealetung ei ole kiire, kuid väed liiguvad edasi.

"Rünnak ei ole kiire, see on fakt. Kuid sellegipoolest liigume edasi, mitte ei tagane nagu venelased. Nüüd on meie käes initsiatiiv," ütles Zelenski ajakirjanikele koos Tšehhi presidendi Petr Paveliga.

Ukraina president saabus Prahasse Bulgaariast ja sõidab reedel edasi Türki, püüdes edendada alliansi tippkohtumise eel Kiievi NATO-ambitsioone ja tagada riigile rohkem relvaabi.

Zelenski ütles ajakirjanikele, et aeglased relvatarned on pidurdanud Kiievi vastupealetungi, võimaldades Venemaal tugevdada oma kaitseliine okupeeritud aladel.

USA meedia teatel valmistab Pentagon ette uut relva- ja laskemoonapaketti, mis võib sisaldada vastuolulisi kobarpomme.

Kobarlaskemoon on kurikuulus tsiviilohvrite poolest ning see keelustati suures osas maailma riikides 2008. aasta rahvusvahelise leppega. USA, Venemaa ja Ukraina leppega ei liitunud.

ISW: Ukraina liigub rindel edasi Bahmuti ja Zaporižžja suunal

Zaporižžja ja Bahmuti suunal võib näha Ukraina kaitseväe püsivat edasiminekut, teatas Ameerika sõjauuringute instituut (ISW) värskes aruandes.

Analüütikute sõnul liigub Ukraina kaitsevägi edasi Bahmutist edelas. Eriti terav on võitlus Klištšijivkas, mis asub umbes viie kilomeetri kaugusel Bahmutist edelas.

Neljapäeval ilmusid geolokatsioonipildid, kuidas Vene suurtükivägi ründas Klištšijivkas Ukraina jalaväe lahingumasinat, mis tähendab, et Ukraina on seal edasi liikunud.

Üks Vene sõjakorrespondentidest kinnitas, et Ukraina kaitsevägi on võtnud kontrolli alla metsamassiive Klištšijivkast läänes.

Ukraina relvajõudude Ida väerühma pressiesindaja kolonel Serhi Tšerevatõi ütles, et Ukraina sõdurid säilitavad Bahmuti ümber initsiatiivi ning tõrjuvad sissetungijaid põhja- ja lõunatiival.

Analüütikud märgivad, et eile alustasid Ukraina väed vastupealetungi ka Zaporižžja ja Donetski oblasti vahelisel halduspiiril ning kindlustasid kontrolli oma uute positsioonide üle.

Lisaks jätkasid Ukraina relvajõud vastupealetungioperatsioone Zaporižžja piirkonna lääneosas, eelkõige Melitopoli suunal.

Vene vägede idarühma ametlik esindaja Oleg Tšehhov ütles, et sissetungijad tõrjusid Ukraina vägede rünnaku Pjatihatki piirkonnas.

Samal ajal on Vene blogijad üksteist kritiseerinud Ukraina kohaloleku tahtliku pisendamise eest Pjatihatkis. Vaatamata Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumi avaldustele asulas toimuvate puhastuste kohta, on Ukraina relvajõud seal oma positsioone oluliselt tugevdanud.

Lvivi raketirünnaku ohvrite arv tõusis kümne inimeseni

Venemaa väed ründasid neljapäeval Lääne-Ukrainas asuvat Lvivi rakettidega. Ukraina võimud teatasid reedel, et rünnaku tõttu hukkus vähemalt 10 inimest. Rünnaku tõttu sai haavata 42 inimest. Venemaa raketirünnaku tõttu sai kahjustada ka üks ajalooline hoone, vahendas The Kyiv Independent.

Lvivi linnapea Andri Sadovõi teatas, et üks rakett tabas Lvivis asuvat elumaja. "See on suurim rünnak Lvivi tsiviiltaristu vastu alates täiemahulise sissetungi algusest," ütles Sadovõi.

Rumeenias luuakse piirkondlik keskus F-16 pilootide koolitamiseks

"Koos teiste liitlaste ja hävitajat projekteerinud ettevõttega luuakse Rumeenias piirkondlik keskus pilootide koolitamiseks nende lennukite tarvis. Siin õpetatakse F-16 lennukeid opereerivaid Rumeenia piloote ning rajatis avatakse hiljem NATO liitlaste ja partnerite, sealhulgas Ukraina pilootidele, " seisis pärast Rumeenia riigikaitse ülemnõukogu istungit avaldatud pressiteates.

Mitmed Euroopa riigid on avaldanud soovi õpetada Ukraina piloote lendama F-16 lennukitega pärast seda, kui USA mais selleks rohelise tule andis.

Läinud kuul ütles Hollandi minister Kajsa Ollongren, et riik loodab koolitusega alustada tänavu suvel. Poola on samuti teatanud valmisolekust koolitada Ukraina piloote F-16-ga lendamiseks, Taani aga on lõpetamas ettevalmistusi väljaõppeks Taani pinnal, vahendas BNS.

Ukrainaga 650 kilomeetrit piiri omava Rumeenia lennukipargis on praegu 17 Portugalist ostetud kasutatud F-16, ning Bukarest on sõlminud lepingu veel 32 lennuki ostmiseks Norrast.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas neljapäeval Sumõ oblastis asuvat kuut asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.