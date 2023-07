Rubla kukub taas kolinal

Vene valuuta on nõrgenenud Moskva börsil 91 rublani USA dollari suhtes. Alates detsembrist on rubla kaotanud kolmandiku oma väärtusest, vahendas Financial Times.

Prigožini mäss kiirendas rubla langust, viimase kahe nädala jooksul kaotas valuuta oma väärtusest üle kuue protsendi. Langus hakkas siiski juba varem, kuna Moskva-vastased sanktsioonid räsivad Vene majandust.

"Viimase poliitilise kriisi tõttu kiirenes raha väljavool välispankadesse," ütles finantsfirma BCS Global Markets ökonomist Natalja Lavrova.

Kreml tunnistab, et rubla kaotab väärtust ja väidab, et selles on süüdi spekulandid. Moskva üritab avalikkust veenda, et sellist kõikumist on varemgi toimunud ja rubla taastab oma väärtuse.

Carnegie Keskuse teaduri Aleksandra Prokopenko sõnul on Venemaa taas hakanud rohkem kaupu importima, kuid eksport väheneb. Seetõttu tuleb riiki üha vähem dollareid.

"Rahavool Venemaale on kokku kuivamas, kapitali väljavool suureneb. Kõik see on sanktsioonide otsene tagajärg," ütles Prokopenko.

Kremli tulud nafta ja gaasi müügist on järsult kukkunud. Ametlike andmete kohaselt oli Venemaa energiatulu 2023. aasta esimesel poolel 37,3 miljardit dollarit, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes peaaegu poole võrra vähem. Venemaa pole siiani suutnud kompenseerida ka Euroopa gaasituru kaotust.