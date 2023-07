EKRE ja Isamaa Pruunsilla annetuses ohtu ei näe

Ettevõtja Parvel Pruunsild tegi hiljuti kokku miljoni euro ulatuses annetused kolmele opositsioonierakonnale. Keskerakonna juhatus otsustas aga neljapäeval hääletuse tulemusena neile antud 300 000 tagasi kanda.

Keskerakonna aseesimehe Mihhail Kõlvarti sõnul oleks Keskerakonnal olnud ohtlik säärast annetust vastu võtta, kuna erakond on kriminaalkorras karistatud ja annetaja on kriminaalmenetluse osaline. Erakonna esimees Jüri Ratas ei olnud aga annetuse tagastamisega nõus ning seetõttu läks Keskerakonna juhatus ka sisuliselt lõhki.

EKRE aseesimees Henn Põlluaas ütles ERR-ile, et EKRE siin ohte ei näe. "Meie ei näe küll siin mingisuguseid ohtusid. See on täiesti selgelt maailmavaateline annetus selle eest, et me seisame traditsiooniliste Euroopa väärtuste eest ja me oleme selle üle väga tänulikud loomulikult," ütles Põlluaas ERR-ile.

Keskerakonna juhatuse poolt rõhutatud seisukohti nimetas Põlluaas kummalisteks.

"Kui me vaatame neid süüdistusi, mis on esitatud Parveli suunas, siis need on täiesti selgelt laest võetud ja ei ole tõsiseltvõetavad. See, et Keskerakond seda vastu ei võtnud, näitab pigem nende lõhestatust kui midagi muud," lausus Põlluaas.

Põlluaasa sõnul on EKRE-l Parvel Pruunsilla maailmavaatega väga palju ühiseid kokkupuutepunkte. "Parvel Pruunsild on ju aastaid toetanud praegusest kriisist välja tulekut. Me oleme sajandi kõige väiksema sündimuse juures praegu ja just seda perepoliitikat ja laste toetamist, et sündimust tõsta ja meid sellest demograafilisest kriisist välja tuua. EKRE on nende asjade eest ju seisnud kogu aeg. Ja selle taustal on ju täiesti loomulik, et Pruunsild toetab ka meie erakonda. Selles suhtes me oleme ühe asja eest väljas," kommenteeris Põlluaas.

Seni on EKRE olnud tava, et erakond ettevõtjate annetusi vastu ei võta ja elab ja areneb liikmete annetuste peal.

"Kui me vaatame läbi aegade neid erinevaid annetusi, mis on erinevatele erakondadele tehtud, siis pahatihti me näeme seal taga ju tegelikult teatud teatud eelnõude nii-ütelda tellimist ja ostmist ja need toetused on

antud tingimuslikult, et kui mingite ärimeeste huve riigikogus siis toetuse saaja esindab. Aga sellega meie ei ole nõus, sellistel tingimustel me ei võta mingisuguseid toetusi vastu. Aga kui tegemist on puhtalt maailmavaatelise toetusega meie tegevusele, meie vaadetele, eesmärkidele, siis ei ole siin küll

mingisugust probleemi ja sellised toetused me võtame loomulikult tänulikult vastu," kommenteeris seda Põlluaas.

Reinsalu: ma ei näe annetuses mingit eetilist ega õiguslikku probleemi

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et Keskerakonna otsuse taga Pruunsilla annetus tagastada on parteisisene vastasseis.

Reinsalu sõnul tema ei näe Pruunsilla annetusega seoses ohte, mida Mihhail Kõlvart annetuse tagastamise põhjustena välja tõi. "Ei. Mulle tundub, et need olid otsitud põhjused Kõlvarti poolt. Need eetilised probleemid, mida Kõlvart väljendas ei olnud minu jaoks siirad," sõnas Reinsalu.

Reinsalu hinnangul võidab Kõlvart sellest, kui Keskerakonnas on kehvem majanduslik olukord, sest tal endal on kasutada Tallinna linnavalitsuse ressursibaas.

Kaitsepolitsei kahtlustab Tartu abilinnapead Priit Humalat toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses ja ettevõtjat Parvel Pruunsilda sellele kaasa aitamises. Pruunsilla suhtes käiv kriminaalmenetlus Reinsalut ei häiri.

"See juhtum kuidagipidi ei ole seotud selle annetusega ja ma ei näe selles mingit mingit ei eetilist ega õiguslikku probleemi," ütles Reinsalu.

"Meie oleme kindlasti kõigile toetajatele tänulikud erakonna poliitika toetamise eest. Kindlasti meie huvi on, et Isamaa mõju positiivse alternatiivina tänasele valitsusele oleks laiem," lisas Reinsalu.

Seni on Pruunsild toetanud suurte summadega peamiselt Isamaad. ERR küsis Reinsalult, miks Pruunsild on nüüd toetanud ka teist kahte opositsioonierakonda.

"Kui tema põhjenduse motiiv oli see, et need erakonnad on seisnud perepoliitika eest ja selle perepoliitika tühistamise vastu, mida praegune valitsus ellu viib ja et see oli tema toetuse motiiviks, siis sellest johtudes ta ongi seda mitmele erakonnale teinud," rääkis Reinsalu.