Otse kell 18: Ratas Keskerakonna tulevikust

ERR-i portaalis näeb Ratase sõnavõttu otsepildis.

Muu hulgas hakkab Keskerakond reedel uuesti arutama võimalust kutsuda kokku erakorraline kongress.

Keskerakonna juhatus otsustas neljapäeval häältega 9:7, et tagastab Isamaa liikmest ärimehe Parvel Pruunsilla annetatud 300 000 eurot. Annetuse tagastamise ettepaneku tegi Mihhail Kõlvart.

Ratase sõnul näitab Pruunsilla annetuse tagasilükkamine erakonnasisest võimuvõitlust ja on Keskerakonnale kahjulik. "See näitab, et erakonna juhatus on lõhki ja minu kohustus erakonna esimehena on teha kõik selleks, et erakond püsiks koos," ütles Ratas neljapäeval.