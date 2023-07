Raik: eestikeelsele õppele üleminekul on võtmekohaks koolijuhi meelsus

Narvas on eestikeelsele õppele üleminek võtnud poliitilise maigu, sest mitmed eesti keelega kimpus olevad koolijuhid kuuluvad linnavolikokku. Narva linnapea Kari Raik nentis ERR-i raadiouudistele, et just koolijuhid on riigikeele õppimisel võtmeisikuks, sest nende abil saab kõige paremini mõjutada kodusid.

Katri Raik nentis, et piirilinnas on pikki aastaid olnud riigikeelt vajalikul tasemel mitte oskavatele haridusasutuste juhtidele töökoha sälitamise garantiiks nende koht Narva volikogus.



Raigi sõnul on linnavalitsus olnud aktiivne koolide ja lasteaedade juhtide keeleõppe kontrollimisel. Samas nentis linnapea, et juhtide vahetamisel on vaja rakendada ka mõistlikku paindlikkust.

Rahvaarvult Eesti suuruselt neljanda linna juhi sõnul on oluline mõista, et just haridusasutuse juhist sõltub see, kuidas riigikeele õpetamisesse ja õppimisse suhtutakse.

Keeleameti andmetel ei valda Eestis umbes 2500 õpetajat ja haridusasutuse juhti eesti keelt nõutaval tasemel. Enamik neist töötab Ida-Virumaal.