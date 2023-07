Laupäev toob hoovihma ja äikese

Laupäev möödub pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ning oodata on ka äikest.

Laupäeval kõrgrõhuhari Eesti kohalt eemaldub ning pilvisus tiheneb. Hommikul laieneb Loode-Venemaal pöörleva madalrõhuala serv üle Eesti, süveneb ning toob mitmele poole nii hoovihma kui ka äikest. Ka pühapäeval jääb Eesti sama madalrõhuala serva ning ilmapilt oluliselt ei muutu.

Ööl vastu laupäeva pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati võib olla äikest. Paiguti tekib ka udu. Puhub edela- ja läänetuul, pärast keskööd Lääne-Eestis ka loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur jääb 10 ja 15 kraadi vahele.

Laupäeva hommikul on pilvkattes ka selgimisi, kuid endiselt sajab mitmel pool hoovihma ning on äikeseoht. Vihma sekka võib tulla ka rahet. Tuul puhub läänekaarest 3-8, puhanguti 11 m/s. Termomeeter näitab maksimaalselt 16 kraadi.

Päev möödub samuti pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ning sekka võib tulla ka rahet. Saartel ja mandri lääneservas on aga sajutõenäosus madal. Tuul on ikka läänekaarest 4-10, puhanguti kuni 13 m/s ning temperatuur tõuseb 20 kraadi ümber.

Õhtu suurt muutust ilmapilti ei too. Kohati on ikka hoovihmavõimalus ning võib olla äikest. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 4-9, puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 16 kuni 18 kraadi.

Sarnaselt nagu homme, mööduvad ka pühapäev ning esmaspäev. Teisipäeval ja kolmapäeval teeb vihm hetkeks pausi, kuid kolmapäeva õhtul on saartelt alates taas vihmavõimalus. Õhutemperatuur püsib üsna stabiilselt sama kuni teisipäevani, kesknädalast aga paari pügala võrra tõuseb.