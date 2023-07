Austria päevalehe toimetaja: neutraalsusest loobumise üle arutamine on tabu

Kui algas Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu, ütles Saksamaa liidukantsler, et Saksamaa jaoks on kätte jõudnud pöördepunkt. Kas Austrias on ka selline pöördepunkt aset leidnud?

Ma ei nimetaks seda pöördepunktiks, aga muutus on kindlasti aset leidnud selles, kuidas vaadatakse tehinguid Venemaaga. Varem normaalseks peetud asju arutatakse nüüd probleemsetena, näiteks meie pankade tegevuse Venemaal ja meie energiapoliitika ning meie väga suur sõltuvus vene gaasist. Nende asjade üle arutatakse parlamendis ja meedias. Aga ma ei nimetaks seda pöördepunktiks, sest endiselt on suur võib-olla probleem Austria neutraalsus, see on justkui tabu ja selle üle Austrias endiselt ei arutata.

Vahel tundub, et neutraalsus on väga mugav viis põhjendada, miks ei saa midagi teha.

Täpselt. Sõnastus, mis siin on välja kujunenud on et me oleme sõjaliselt neutraalsed, aga mitte moraalselt ja me muidugi käsitleme Venemaad Ukraina sõjas agressorina ja me toetame Ukraina inimesi, aga meil on väga kahju, me ei saa teid aidata sõjaliselt, me ei saa saata varustust ega oma sõdureid ega eksperte. See on minu arvates laisk positsioon. Meid ümbritsevad NATO riigid ja me oleme Euroopa Liidu liige ja me loodame häda korral ise lihtsalt abile, aga neutraalsus on Austria rahva hulgas superpopulaarne. Viimase aastakümne aasta jooksul on püütud selle üle arutelu algatada, aga isegi praegu selle sõja ajal, mis leiab aset meie kodumaale väga lähedal, tundub endiselt võimatu sellest rääkida. Ainult väga väike liberaalne partei pakub NATO-ga ühinemist, kõik suured parteid väldivad seda teemat.

Te olete uurinud venelaste vara Austrias. Relvade kohta saab öelda, et tegu on neutraalsusega ja me ei saa palju teha, aga kas Austria võimud tegutsevad vara osas aktiivselt Euroopa Liidu sanktsioonide jõustamisel või on nad laisad?

Ma arvan, et Austria jaoks on väga raske end vene ärist ära lõigata, sest see on tugevalt läbi põimunud ja suhteid on loodud entusiastlikult aastakümneid. Mis puudutab sanktsioone, siis ma arvan, et seda vara on raske leida ja külmutada. Olen rääkinud mõnede inimestega, kes selle eest vastutavad. Nad ütlevad, et probleem on Euroopas, mitte kõik riigid ei tee koostööd ja kõigil on sanktsioonide osas erinevad seadused. See võtab terve igaviku kui tahad raha jälgi ajada, mis ületab piire. Ma arvan, et neil on sellega päriselt ka raskusi, aga nad võiksid teha ilmselt palju rohkem ja ma ei süüdistaks niipalju konkreetselt sellega tegelevaid inimesi, vaid poliitikuid, kes peaksid tagama, et selle teemaga tegelemiseks oleks piisavalt ressursse. On ilmselge, et on liiga vähe inimesi, kes sellega tegelevad.

Mis puudutab energiasõltuvust, siis poliitikud ütlevad, et see on OMV pikaajaline leping ja meie ei saa siin palju teha, aga samas on Austria riik selle ettevõtte üks omanik ja peaks olema mingi plaan selle suhte lõpetamiseks.

Absoluutselt. See oli ka osa parlamentaarsest uurimisest, et miks oli vaja selline pikaajaline leping allkirjastada, kuigi me oleksime igal juhul saanud vene gaasi ilma kohustuseta osta seda vist nüüd 2040. aastani. Need lepingud on supersalajased ja ilmuvad veidrad uudislood sellest, et isegi energiaminister ei tea selle lepingu sisu, kuigi ettevõte kuulub osalt riigile. See on komplitseeritud teema ja sõltub ka paljudest inimestest energiafirma juhtkonnas ja energiaministritest.

Ma ütleksin, et põhimõtteliselt on see sama teema mis Saksamaal. Me olime rõõmsad et me saime üsna odavat gaasi ja me ei mõelnud energiaallikate mitmekesisuse vajadusele. Ja oli suur mure pärast Ukraina sõja algust, et järgmisel talvel ei ole meil piisavalt gaasi kütmiseks. Me oleme nüüd energiaallikaid veidi mitmekesistanud, aga tundub et energiafirma OMV on ise veidi segaduses ja ei tea mis suunas liikuda ja ka poliitikas ei ole selget plaani. Roheline energiaminister tahab investeerida palju taastuvenergeetikasse ja samas tahavad konservatiivid tööstusele odavaid energiaallikaid. Ma arvan, et see on üsna sarnane Saksamaal toimuvale. Meil ei ole võimalik rajada suuri LNG terminale, sest meil puudub ligipääs merele ja me sõltume taas teistest riikidest et saada gaasi.

Kokkuvõtteks, kas tegu on muutusega väikeste sammudega või pigem ootusega, et sõja lõppedes jätkub kõik vanamoodi?

Ma ütleksin, et see on muutumine väikeste sammudega ja üsna paljude väikeste sammudega alates Ukrainasse tungimise algusest ja ma arvan, et suur enamus austerlastest mõistab Venemaa tegevuse Ukrainas hukka ja on kohutatud lugudest võimalikest sõjakuritegudest. Ja me oleme võtnud vastu palju Ukraina põgenikke ja neid aidanud.

Aga ei ole selge, kuhu see kõik viib. Võib vabalt olla, et poole aasta või aasta pärast kui Ukraina vastupealetung takerdub, siis hakkab äriringkondadest kõlama üha rohkem hääli, mis nõuavad sanktsioonide leevendamist, et me peame normaliseerima oma suhteid ja nii edasi. Nii et võib minna mõlemal moel. Ja see on taas kord seotud neutraalsusega. Kui me teataksime et me tahame ühineda NATO-ga ja osaleda Euroopa julgeolekuarhitektuuris, siis me ei saaks samal ajal liikuda teises suunas ja hakata suhteid normaliseerima ning selle pealt palju raha teenima.