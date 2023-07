Yellen: USA-Hiina suhted on nüüd kindlamal alusel

"Ma leian, et minu kohtumised, mis kestsid kahe päeva jooksul kokku kümme tundi, tõid kaasa edasimineku meie püüdlustes tugevdada Ameerika-Hiina suhteid," ütles Yellen USA saatkonnas peetud pressikonverentsil.

USA rahandusminister avaldas lootust, et tema külaskäik aitab kaasa kahe riigi vaheliste suhtluskanalite parandamisele. Samas ta lisas, et üks visiit ei saa kõiki probleeme ühe korraga lahendada ning kahe riigi vahel püsivad endiselt erimeelsused.

"USA ja Hiina vahel on märkimisväärsed eriarvamused," tunnistas Yellen, viidates Washingtoni muredele, mis puudutavad Ühendriikide hinnangul Pekingi "ebaausat majanduspoliitikat ja USA firmade vastu suunatud karistavaid tegevusi".

"President Joe Biden ja mina ei näe USA ja Hiina suhteid läbi suurjõudude konflikti prisma. Me usume, et maailm on piisavalt suur, et mõlemad riigid saaksid edeneda," lisas ta.

Yellen rääkis, et Ameerika Ühendriigid ei soovi Hiinast eraldumist, mis oleks tema sõnul "mõlema riigi jaoks katastroofiline ja kogu maailma jaoks destabiliseeriv" ​​ning seetõttu "praktiliselt teostamatu".

"On oluline teha vahet ühelt poolt eraldumise ja teisalt oluliste tarneahelate diversifitseerimise ning riikliku julgeoleku tagamiseks suunatud meetmete vahel," ütles Yellen.

Yelleni kinnitusel jätkab USA oma ja liitlaste riikliku julgeoleku huvide kaitseks vajalike sammude astumist ning lisas, et need saavad olema kitsalt sihitud ja mõeldud täpselt sõnastatud eesmärkide saavutamiseks.

USA rahandusminister ütles ka, et rõhutas oma kohtumistel vajadust, et ka Hiina ettevõtted peaksid kinni Ukraina agressiooni tõttu Venemaale kehtestatud sanktsioonidest.

Ka Hiina ametlik uudisteagentuur Xinhua teatas laupäeval pärast Yelleni kohtumist asepeaminister He Lifengiga, et pooled leppisid kokku tugevdada koostööd ja suhtlemist globaalsete probleemidega tegelemisel.

Yellen kohtus Pekingis ka Hiina peaministri Li Qiangi ning riigipanga asepresidendi Pan Gongshengiga, keda peetakse keskpanga järgmiseks tulevaseks juhiks.

Ameerika Ühendriikide suhteid Hiinaga on tumestanud Taiwaniga seotud julgeoleku-teemad, aga ka USA kehtestatud kõrgtehnoloogia ekspordipiirangud Hiinale ning Pekingi majanduspoliitika, mis on pannud USA firmad ebasoodsamasse positsiooni ning seetõttu on Washington asunud tegutsema, et suhteid siluda. Tegemist oli juba teise USA ministri-tasemel visiidiga Hiinasse. Juunis külastas Hiinat USA välisminister Antony Blinken.