Analüütik: Austria loobub Vene gaasiimpordist aeglaselt

Kuigi Austria poliitikud räägivad vajadusest gaasiimporti Venemaalt vähendada, on tegelikkuses aset leidnud aeglased muutused. Austria Energiaagentuuri analüütik Herbert Lechneri sõnul paneb see küsima, kas poliitikud püüavad lihtsalt tegutsemist vältida.

Austria majandust on aastakümneid vedanud Vene gaas. Nii tuli aasta tagasi märtsis 80 protsenti gaasist Austriasse Venemaalt, selle aasta esimesel poolaastal jäi see 59 protsendi juurde.

"Mina näen väga aeglast olukorra paranemist. Selliste inimeste hulk küll väheneb, aga on inimesi, kes mõtlevad, et küllap see lõppeb mõne kuu pärast ja me saame naasta tavapärase äri juurde," rääkis Lechner.

Nii ei ole näiteks seni teada, mis on Austria osaliselt riigile kuuluva energiafirma OMV ja Gazpromi pikaajalise 2040. aastani kehtiva lepingu sisu. OMV ERR-ile intervjuud ei anna, aga Financial Timesile ütlevad nad, et ostavad enamuse oma gaasist ka tuleval talvel Venemaalt, sest see on lubatud.

Austria kliima- ja energiaministeerium kinnitab samas oma kirjalikus kommentaaris, et energiaallikate mitmekesistamine käib ja et tuleb rakendada tugevaid meetmeid, mis võimaldaks vabaneda sõltuvusest Vene gaasist nii kiiresti kui võimalik.

Parlamendi väliskomisjoni asejuht räägib raskustest leping Gazpromiga lõpetada hoolimata sellest, et Venemaa omalt poolt rikub kõiki rahvusvahelisi reegleid.

"Meie jaoks on väga oluline põhimõte, mis ladina keeles kõlab pacta sunt servanda ehk lepingust tuleb kinni pidada, isegi kui tegemist on diktaatoritega, nagu Putin on. Aga see on avatud küsimus, teil on õigus, me teeme kõik, mis võimalik, aga me ei ole siiani lahendust leidnud," sõnas Austria parlamendi väliskomisjoni aseesimees Reinhold Lopatka.

"Kui keegi ütleb, et me ei saa seda lõpetada lepingu pärast, siis kas see on tõesti nii ja kas nad teavad lepingu sisu, või on see lihtsalt enesekaitse ja soov tegutsemist vältida," küsis Lehcner.

Lechneri sõnul on poliitikute ülesanne seada energiasektorile selge ülesanne Vene gaasist teatud aja jooksul loobuda ja rahastada gaasitaristu muudatusteks vajalikku ümberehitamist.