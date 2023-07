Spordiliitude rahastamismudeli muutus külvab liitudes segadust

Kultuuriministeeriumi soov maakondlike spordiliitude rahastusmudelit muuta on tekitanud spordirahva seas segadust. Ühed loodavad, et muutusega suureneb harrastussporti tuleva raha hulk, teised kardavad aastaid toiminud spordisüsteemi lõhkumist.

Seni on kultuuriministeerium toetanud nii maakondlikke spordiliite kui ka neid ühendavat spordiliitu Jõud. Uuest aastast soovib riik kogu raha suunata maakondadesse, lootes, et see toob juurde uusi harrastajaid.

"Kui me räägime spordiliidust Jõud oma 77-aastase ajalooga alates aastast 1946, siis on need numbrid päris suured, kui palju on inimesi toodud liikumisharrastuse juurde võistluste kaudu ning väiksemate sarjade kaudu, mida korraldavad maakondlikud spordiliidud. Minu arust sellist toimuvat süsteemi poleks mõtet käsu korras lõhkuda," rääkis Lääne-Virumaa spordiliidu esimees Erich Petrovits.

12 maakondlikku spordiliitu kirjutasid koos spordiliiduga Jõud kultuuriministrile kirja, et riiklik rahastus jätkuks senistel alustel. Ühena kolmest liikmesliidust ei kirjutanud ühiskirjale alla Läänemaa spordiliit Läänela.

"Kui maakondade rahastus suureneb riigi poolt, siis tõenäoliselt võib loota, et suureneb raha ka omavalitsuste poolt. See omakorda aitab kaasa eesmärgile, et ka omavalitsused tahavad oma rahvast rohkem liikuma panna. Ja selle liikumisaktiivsuse tõusu kaudu täidab ta oma eesmärki kindlasti," sõnas Läänela peasekretär Ülle Lass.

Ohus on spordiliidu Jõud eestvedamisel korraldatavad Eestimaa suvised ja talvised spordimängud.

"Me teeme kõik selleks, et nad jätkuksid. Ja kui me oleme siin küsinud, kas neid mänge on tarvis, siis ma ei tea ühtegi ei-vastust. Inimesed on rõõmsad, tunnevad liikumisest ja spordist lõbu. Ja ma ei kujuta küll ette, miks sellist pikaaegset traditsiooni lõhkuda," rääkis spordiliidu Jõud peasekretär Tarmo Volt.

Sel nädalavahetusel tõid suvemängud Lääne-Virumaale 28 alal üle 3000 eri vanuses ja eri tasemega sportlase.