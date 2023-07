Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on signaale uue mässu puhkemise võimalusest Venemaal. Ukraina väed vabastasid eelmisel nädalal riigi lõuna- ja idaosas veel 14 ruutkilomeetrit, teatasid relvajõud esmaspäeval.

Ukraina teatas veel 14 ruutkilomeetri vabastamisest

Ukraina väed vabastasid eelmisel nädalal riigi lõuna- ja idaosas veel 14 ruutkilomeetrit, teatasid relvajõud esmaspäeval.

"Eelmisel nädalal vabastati Lõuna-Ukrainas üle 10 ruutkilomeetri. Bahmuti sektoris vabastasid Ukraina väed sissetungijate käest neli ruutkilomeetrit," ütles relvajõudude kõneisik Andri Kovaljov.

Alates vastupealetungi algusest on Ukraina väed teatanud 193 ruutkilomeetri vabastamisest.

Vene rünnakus Ukraina humanitaarabipunktile hukkus neli inimest

Venemaa õhurünnakus humanitaarabipunktile Ukraina lõunaosas Orihhivis sai surma neli inimest, ütles kohalik kuberner esmaspäeval.

"Vene õhurünnak tabas elurajoonis asuvat humanitaarabi jaotuspunkti. Kohapeal sai surma neli inimest," ütles kuberner Juri Malaško, kes nimetas rünnakut sõjakuriteoks.

Rünnakus sai vigastada 11 inimest. Humanitaarabipunkt hävis rünnakus täielikult, kannatada said ka ümberkaudsed hooned.

Peskov: Putin kohtus Prigožiniga 29. juunil

Prantsuse väljaande Liberation allikate teatel on Venemaa sõjapealik Jevgeni Prigožin alates 1. juulist olnud Moskvas. Väidetavalt pidas Prigožin Kremlis läbirääkimisi Wagneri grupeeringu saatuse üle. Samuti kohtus Prigožin Venemaa juhi Vladimir Putini, rahvuskaardi juhi Viktor Zolotovi ja välisluureteenistuse (SVR) juhi Sergei Narõškiniga, vahendas The Kyiv Independent.

Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko väitis 6. juulil, et Prigožin on tagasi Venemaal.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas esmaspäeval, et Putin kohtus Prigožiniga 29. juunil ehk viis päeva pärast Wagneri grupeeringu mässu.

Peskov ütles ajakirjanikele, et Putin kutsus kohtumisele 35 inimest, nende seas üksuse komandörid. Kohtumine oli kestnud kolm tundi. Väidetavalt öelnud Wagneri komandörid Putinile, et nad on tema sõdurid ja jätkavad tema eest võitlemist.

Maljar: Ukraina väed teevad Bahmuti lõunaosas edusamme

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas, et riigi väed teevad Bahmuti lõunatiival edusamme. Maljari sõnul pole olukord Bahmuti põhjatiival muutunud, vahendas The Kyiv Independent.

Maljari sõnul käivad Melitopoli ja Berdjanski suunal ägedad lahingud.

Ukraina sõjaväelased Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/AP/Evgeniy Maloletka

Zelenski sõnul on signaale uue mässu puhkemise võimalusest Venemaal

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on signaale uue mässu puhkemise võimalusest Venemaal.

Zelenski rääkis teemal usutluses meediakanalile ABC News, kui kommenteeris Venemaa erasõjafirma Wagner juhi Jevgeni Prigožini mässukatset. "Ma arvan, et luureandmete põhjal, temast sai poliitiline tegelane. Ja minu arvates oli see tema peamine eesmärk. Miks ta aga lõpetas? Noh, ma ei tea täpselt," seletas president.

Zelenski hinnangul paljastas mäss Vladimir Putini režiimi nõrkuse.

"Nad otsustasid ise peatuda. Putinil endal pole Venemaal sõjalist jõudu ja tema tsiviilelanikkond pole kaitstud. On signaale, et Venemaal võib toimuda järjekordne mäss. Pealegi on palju inimesi, kes võiksid sellist tegevust toetada," sõnas president.

Kommenteerides kuulujutte, et Wagneri võitlejad võivad väidetavalt rünnata Ukrainat põhja poolt, avaldas president kindlustunnet, et seda ei juhtu.

Meedia: Kreml eemaldas Gerassimovi Vene vägede juhi kohalt Ukrainas

Kreml eemaldas kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi Ukrainat ründavate Vene vägede juhi kohalt, väitis Vene ajaleht Moscow Times sõda toetavate Telegrami-kanalite andmetele viidates.

Lehe andmetel säilitab Gerassimov oma koha kindralstaabi ülemana. Agressioonisõja uueks juhiks saab kindralpolkovnik Mihhail Teplinski, kes on olnud alates 2022. aasta juunist Vene õhujõudude ülem.

Moscow Times märkis, et Teplinski sai selle aasta aprillis Vene agressioonijõudude asejuhiks Ukrainas.

Venemaa tegi öösel Mõkolajivile raketirünnaku

Mõkolajivi kuberner Vitali Kim teatas, et Venemaa korraldas 10. juulil raketirünnaku Mõkolajivi linna vastu. Mõkolajivi oblast asub Vene vägede positsioonide lähedal.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval Sumõ oblastis asuvat kaht asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 440 sõdurit

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.