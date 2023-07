BBC võttis alastipiltide ostmise skandaali tõttu ühendust politseiga

Suurbritannia meedias levivad väited, et ringhäälingu BBC saatejuht ostis teismeliselt suurte summade eest alastipilte. BBC teatas pühapäeva õhtul, et võttis sel teemal ühendust politseiga ning peatas töösuhte saatejuhiga.

Laupäeval kirjutas ajaleht The Sun, et BBC saatejuht maksis teismelisele seksuaalsete fotode eest 35 000 naela. Väidetavalt hakkas saatejuht fotosid ostma siis, kui teismeline oli 17-aastane. Saatejuhi isik pole veel teada, vahendas The Times.

Teismelise perekond tegi kaebuse 19. mail. Saatejuht oli aga veel juunis eetris. Nooruki ema ütles, et laps kulutas raha narkootikumide ostmiseks. Ema sõnul on ta laps praegu 20-aastane.

Perekond teatas, et ei taha loo avaldamise eest saada raha. "Tahtsime lihtsalt, et BBC käsiks tal selle tegevuse lõpetada. Mu laps oli suurepärane õpilane, kuid tema käitumises toimus radikaalne muutus. Kui see jätkub, siis mu laps sureb. Selle avalikkuse ette toomine on ainus viis selle peatamiseks," ütles ema.

BBC juht Tim Davie kohtus pühapäeval ministritega. Valitsus nõuab, et BBC viiks läbi kiire uurimise.

Scotland Yard teatas, et BBC on pöördunud politsei poole. Siiski ametlikku süüdistust pole veel esitatud.

Davie kohtus pühapäeval kultuuriminister Lucy Frazeriga. Minister ütles, et Davie kinnitas talle, et uurib süüdistusi. Davie väitis, et BBC on kaebust uurinud juba alates selle esitamisest. Tema sõnul on BBC võtnud ühendust ka teismelise perekonnaga.

BBC teatas veel, et võtab kõiki süüdistusi tõsiselt ning töötab nii kiiresti kui võimalik, et tuvastada asjaga seotud faktid.

Saatejuhi kolleegid ütlesid, et said telestaari käitumisest teada alles laupäeval. Pühapäeva õhtul teatas The Sun, et saatejuht võttis eelmisel nädalal noorukiga mitu korda ühendust. Väidetavalt tahtis telestaar, et perekond võtaks süüdistused tagasi.