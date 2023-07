Hiinas sai lasteaias noarünnakus surma kuus inimest

Politsei teatas, et vahistas 25-aastase mehe, kelle perekonnanimi on Wu. Ohvrite hulgas on üks lasteaiakasvataja, kaks lapsevanemat ja kolm last, vahendas BBC.

Vägivaldne kuritegevus on Hiinas suhteliselt haruldane. Viimaste aastate jooksul on riigis aga toimunud palju noarünnakuid.

Eelmise aasta augustis tungis noaga vehkiv ründaja Jiangxi provintsis asuvasse lasteaeda. Ründaja tappis kolm inimest, kuus inimest sai haavata. 2021. aasta aprillis hukkus pussitamise tõttu kaks last ja 16 inimest sai vigastada. 2018. aasta noarünnakus sai viga 14 last.