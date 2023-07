Saksa keemiakontsernid viivad raha Euroopast minema

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Saksamaa keemiakontsernid investeerivad kaasaegsetesse tehastesse ja rohelisse tehnoloogiasse. Stiimulite ja maksusoodustuste tõttu paigutavad Saksa firmad aga üha rohkem raha USA-sse ja Hiinasse.

"Investeeringud uutesse tehastesse ja uutesse tehnoloogiatesse lähevad Saksamaalt minema. See on energiaprobleemi tõttu kiirenenud," ütles tööstussektori ametiühingu IG BCE juht Michael Vassiliadis.

Vassiliadise sõnul paigutavad firmad üha rohkem raha Hiinasse ja USA-sse, vahendas Financial Times.

Joe Bideni administratsioon kuulutas eelmisel aastal välja inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA), mille raames investeerib USA kliima- ja energiaprogrammidesse üle 370 miljardi dollari.

Riigiabi pakub ka Hiina. Peking üritab ligi meelitada välismaiseid investeeringuid kõrgtehnoloogiat hõlmavatesse sektoritesse. Vassiliadis ütles, et Saksa keemiakontsern BASF on hea näide firmast, mis paigutab raha Hiinasse. BASF tõmbab aga Euroopas investeeringuid kokku.

BASF ehitab praegu Hiinasse suurt keemiatehast, mis läheb maksma umbes 10 miljardit eurot. Tehas varustatakse kõige kaasaegsema tehnoloogiaga. Vassiliadis ütles, et Hiina võimud toetasid investeeringut. BASF tahtis tehase jaoks saada suures koguses odavat rohelist energiat ja Peking rajab piirkonda tuulepargi.

Finantsfirma Kepler Cheuvreux analüütik Christian Faitz ütles, et ta ei usu, et Euroopasse rajatakse uusi ammoniaagitehaseid. "Ma loodan, et Euroopa poliitikud on nendest suundumustest teadlikud. See suundumus võib ohustada tööstuse arengut Euroopas," ütles Faitz.