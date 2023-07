Ukraina ootab see nädal Vilniuse tippkohtumiselt NATOga liitumiseks selget plaani.

Samas on selge, et enne sõja lõppu see ei juhtu. Liiga leiged lubadused NATOlt võivad Venemaale aga vaid hoogu anda, nagu juhtus 2008. aastal pärast Bukaresti tippkohtumist. Jätkab Joakim Klementi.