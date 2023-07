Tsahkna Erdogani nõudmisest: NATO ja EL on kaks erinevat organisatsiooni

"NATO ja Euroopa Liit on erinevad organisatsioonid. Mei ei saa käsitleda Euroopa Liitu ja NATO-t ühes katlas. On ka neid liikmeid Euroopa Liidus, kes ei ole NATO-s, ja on riike NATO-s, kes ei ole Euroopa Liidu liikmed," lausus Tsahkna.

Tsahkna lisas, et Eesti on samas alati toetanud ja jätkab selle protsessi toetamist, et Türgi saaks Euroopa Liidu liikmeks,

Tsahkna nimetas Erdogani avaldust poliitiliseks käiguks, kuid avaldas lootust, et lahendus leitakse ning Vilniuses toimuval NATO tippkohtumiselt tulevad Rootsi jaoks positiivsed sõnumid.

"Eesti ja liitlased ootavad, et Türgi annab oma viimase nõusoleku, et Rootsist saab NATO täisliige. Rootsi on täitnud kõik tingimused, mis puudutab NATO liikmeks saamist. Ma väga loodan, et siit on mingi väljapääs olemas. Mina olen optimist ja loodan, et tulevad positiivsed sõnumid," lausus Tsahkna.

Eesti alaline esindaja NATO-s Jüri Luik ütles ERR-ile, et loodetavasti jõutakse Vilniuses Türgiga kokkuleppele, kuid selgust veel pole.

"Ma tean, et homme-ülehomme toimub terve hulk kõrgetasemelisi kohtumisi Erdoganiga – (USA president Joe) Biden kohtub, (NATO peasekretär Jens) Stoltenberg ja teised. Töö selles suunas käib. Loodame, et lahenduseni jõutakse. Türklased on toonud järjest küsimusi lauale. Päris raske on ette kujutada, et õnnestuks siduda Rootsi NATO teemat Türgi Euroopa Liidu teemaga," lausus Luik.

Erdogan lubas esmaspäeval, et toetab Rootsi liitumist NATO-ga, kui Euroopa Liit jätkab Ankaraga pikalt seiskunud liitumiskõnelusi.