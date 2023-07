Läti uus president külastas esimesel välisvisiidil Eestit

Kohtumiste peateemadeks olid Eesti ja Läti koostöö tihendamine, regionaalsed koostööprojektid, Ukraina jätkuva toetamise ja ülesehitamise võimalused ning Balti riikide sõnumid eelseisval NATO tippkohtumisel Vilniuses.

Rinkevicsi sõnul on nii Eesti kui ka Läti NATO kohtumisel teistele riikidele eeskujuks.

"Arvan, et nii Eesti kui ka Läti on Ukrainale sõjalise abi andmisel eeskujuks. Oleme juba üsna ammu ületanud ühe protsendi piiri SKT-st, kuid ma arvan, et on väga oluline, et me innustaksime teisi NATO, Euroopa Liidu ja ÜRO liikmeid rohkem tegema. Teiseks loodan, et NATO tippkohtumine Vilniuses on edukas, et leida selgem viis, kuidas Ukraina saaks NATO liikmeks, kui tingimused seda võimaldavad," lausus Läti president.

President Karis ütles, et Eesti-Läti koostöö on tõhusam kui kunagi varem.

"Oleme õppinud paremini koostööd koordineerima, ühishankeid korraldama, üksteist aitama. Aga meil on ka tihe koostöö muudes valdkondades – loome rohkem ühendusi energeetika, transpordi ja digitaalse taristu vallas," lausus ta.

President Karis nimetas Rail Balticu projekti, mille edenemiseks on vaja ühist häält Brüsselis, uut energiavõrku Eesti ja Läti vahel, mis aitab maandada Balti elektrivõrkude desünkroniseerimise ohtu ning avameretuuleparkide projekti ELWIND.

"Siiski saame veelgi enam teha koostööd, et ühendused meie vahel oleksid paremad, et mitte jääda Euroopas isoleeritud poolsaareks," ütles Eesti riigipea.