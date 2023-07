ERR Vilniuses: Ukraina tippkohtumiselt NATO kutset ei saa

NATO seekordse tippkohtumise põhiteema on Ukraina. See on selge juba Vilniuse linnapildist. Üle 500 päeva Venemaa täiemahulise kallaletungi vastu seisnud Ukraina ootab väga selget sõnumit, et nad saavad sõja lõppedes kaitsealliansi liikmeks.

"Lubaduste aeg on läbi. Vaja on teha koos konkreetne plaan, kuidas edasi liikuda," ütles Leedu president Gitanas Nauseda.

"Ma pakkusin välja paketi Oslos välisministrite ametlikul kohtumisel. See koosneb kolmest elemendist. Esiteks praktilise toetuse programm, mis tagaks täieliku ühilduvuse Ukraina ja NATO vägede vahel. See toob Ukrainat NATO-le lähemale. Teine element oleks NATO-Ukraina nõukogu loomine," lausus NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

"Me arutame poliitika kujundamist, mis peaks ühel hetkel Ukraina viima NATO liikmesuseni, kuidas seda täpselt kujundada. Meie huvides ehk Eesti huvides on, et see tee oleks võimalikult kindel, ühemõtteline ja kiire. On riike, kes on selles osas skeptilised, nende seas ka suuri riike," nentis Eesti alaline esindaja NATO juures Jüri Luik.

Mõjukaima NATO liikme USA president Joe Biden ütles intervjuus CNN-le, et Ukraina ei saa liituda sõja ajal ja riik ei ole selleks veel ka valmis demokraatia edenemise ja muude tingimuste tõttu. Liitumise suunas liikumise ajaks pakub Biden toetust Iisraeli stiilis.

Liitumisväljavaade, toetuspakett NATO standardite suunas liikumiseks ja ka riikide pikaajaline sõjaline toetus on ilmselt see, mida riigijuhid praegu Ukrainale lubavad.

Vilnius on kõrgete külaliste ootel ja leedulased ootavad häid sõnumeid. Leedulased näitavad igati välja, et soovivad kindlalt Ukraina saamist NATO 33. liikmeks. Millise sõnumi riigijuhid Ukrainale saadavad, selgub lähipäevil.

Ühtlasi oodatakse tippkohtumiselt Balti riikide kaitseplaanide kinnitamist.