Lähipäevad tulevad soojad

Lähipäevade ilm on väga rahumeelne. Ööd on küll jahedad, kuid päevad parajalt soojad.

Öö vastu teisipäeva on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 11, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Mõnel pool võib olla udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pealelõunasel ajal võib olla mõnel pool lühiajalisi vihmahooge. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 20 kraadi.

Kolmapäev tuleb sajuta, mõnel pool uduse öö, aga päikeselise päevaga. Öösel on sooja 6 kuni 11, rannikul kuni 16 kraadi, päeval 20 kuni 24, rannikul kohati 17 kraadi.

Neljapäeva öösel jõuab saartele vihmasadu, mis levib hommikuks mandrile ja päeval edasi ida suunas, ühes sajuga on ka äikest. Öösel on sooja on 8 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi, päeval 17 kuni 22, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.

Reede ja laupäev pakuvad samuti vihmahooge ja seda enam päevasel ajal. Õhk püsib mõõdukalt soe.