Kindralmajor Kiili: Ukraina vägede edenemine on ootuspärane

Olukorras, kus vastane on üheksa kuud vastupealetungiks ettevalmistusi teinud ja terved väljad mineerinud, ei saagi oodata, et Ukraina väed kohe läbimurded sooritaksid ja selles valguses on nende edasiliikumise kiirus ootuspärane, ütles "Ukraina stuudios" kindralmajor Meelis Kiili.

Surve Ukrainale vastupealetungi õnnestumiseks ja vägede kiireks edenemiseks on lääneriikide poolt olnud suur, kuid ukrainlased tulevad sellega hästi toime ja nende väed on tegelikult tegutsenud targalt ja ootuspärase kiirusega edasi liikunud, ütles hiljuti Ukrainas viibinud Kiili.

"Me ei tohi luua valesid ootuseid, et läheme, pealetung, kiire, kiilud lüüakse (Vene kaitseliinide) sügavusse ja muudkui vabastatakse territooriumi. Seal on üheksa kuud ettevalmistusi tehtud. Miiniväljad, miinide kogus on seal nii suur, et läheb järgmised 30 aastat, et seal saaks hakata normaalset elu elama. Ukraina edenemine on olnud ootuspärane," lausus Kiili.

"Nad tegutsevad targalt ja on saavutanud tehnoloogilise ülekaalu. Nad ei taha kaotada oma inimesi, seega lähivõitlus pole eelistatud: kauglöögid, täppislöögid ja kobarmoon annab eelise," lisas ta.

USA teatas eelmisel nädalal, et annab Ukrainale kobarmoona, mille üle 100 riigi on keelustanud. Kiili sõnul on ka kobarlahingumoona aastatega arendatud ning tänapäevane kobarmoon on kõrgtehnoloogiline laskemoon. Paljud lääneriigid, ka USA liitlased NATO-s, kritiseerisid kobarmoona andmise otsust.

"See on mõistetav emotsioon. Aga iga laskemoon areneb. See, mida USA Ukrainale annab, on kõrgtehnoloogiline laskemoon. Sellega saab anda täppislööke… teatud aja pärast see deaktiveeritakse, selline mehhanism on sees," lausus Kiili.

Kiili sõnul on praegu rindejoonel tekkinud olukord, kus Ukraina vägedel on operatiivsuundi vaadates tekkinud eelis: nemad saavad praegu valida pealelöögi suuna ning eeliseks on ka lühemad kommunikatsiooniliinid.

"Venelastel on tõenäoliselt 10 000 kuni 15 000 kõrge motivatsiooniga hästi väljaõpetatud sõdurit õhudessantvägede baasil. Nemad peavad neid nihutama sinna, kus pealelöögi suund võib tulla. Loomulikult, luure ja vastuluure on toimimas. Me võime näha, et mõne aja pärast hakkavad Ukraina põhijõud liikuma," lausus Kiili.

Samas tuleb arvestada, et ka Vene väed pole enam need, mis olid sissetungi alguses ning ka okupatsiooniväed on selle enam kui poole tuhande päevaga Ukrainas nii mõndagi õppinud, nentis ta. "Nemad samuti õpivad ja täiustavad ja seda ütlevad ka Ukraina rindesõdurid," lausus Kiili.