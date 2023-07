Bürokraatia segab Lätis keskmise kiiruse automaatkontrolli kasutuselevõttu

Läti plaanis märtsis tuua teede äärde keskmise kiiruse automaatkontrolli ning paigutas vajalikud seadmed 15 teelõigule. Bürokraatia tõttu need seadmed aga veel ei tööta.

Lätis paigaldas teedele seadmed autode keskmise kiiruse mõõtmiseks. Kokku on Lätis 15 teelõiku, mis on selliste seadmetega varustatud. Keskmise kiiruse kontrollsüsteem pole veel tööle hakanud.

"Viivitusi on olnud seoses kontrollimise meetodite kinnitamisega, dokumentatsiooni väljatöötamisega, kuid loomulikult on viivitusi olnud ka arendajate poolt," ütles Läti riigiteede ameti juht Martinš Lazdovskis.

Täpsuse kontrolli teostav firma peab saama volikirja. Selle annab Läti akrediteerimiskeskus, mis teatas, et protsess on veninud, kuna Lätis puudub vastav ekspert. See ekspert tuli kohale kutsuda Leedust.

Ettevõte Fima on sarnased süsteemid üles seadnud ka Leedus. Ettevõte kui ka tellija leiavad, et lähiajal hakatakse Lätis keskmist kiirust mõõtma. Lazdovskis ütles, et kontroll ei piirdu ainult 15 teelõiguga.

Keskmise kiiruse mõõtmise süsteem erineb üksikutest kiiruskaameratest selle poolest, et kaamerad on teelõigul kahes kohas. Tavaliselt lahutab mõlemat kaamerat umbes 10 kilomeetrit.

Autosid jälgitakse siis mõlemas punktis ja nende punktide vaheline keskmine kiirus arvutatakse kahest kaamerast saadud andmete tulemusel, nii et sõidukid ei saaks kaamerast möödudes lihtsalt kiirust aeglustada ja seejärel kiirendada tagasi üle lubatud kiiruse.

Võimud väidavad, et keskmise kiiruse kontrollsüsteemide tõttu toimub vähem avariisid. Selline süsteem on kasutusel juba mitmel pool maailmas.