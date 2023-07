Gaasi hind on taas languses ja langus võib jätkuda

Juuli algusest saati on gaasi hind taas langema hakanud ja langus ulatub kümne protsendini. Ekspertide hinnangul võib langus lähiajal jätkuda.

Maagaasi hind Hollandi gaasibörsil TTF oli teisipäeva lõuna seisuga napilt alla 30 euro megavatt-tunni eest, nii madalal oli hind viimati kuu aega tagasi, mil see taas kerkima hakkas. Juuli alguses aga algas uus hinnalangus.

Mai lõpus, kui hind langes alla 25 euro, hakkas hind taas tõusma, sest saabusid uudised lühiajalistest gaasitarnepiirangutest, kuid need negatiivsed uudised ei kaalu üles tegelikku turuolukorda ja gaasi hinna langus on pigem ootuspärane, ütles ERR-ile Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.

"Mahutid on saamas täis septembrikuuks, gaasitarbimine on madalam kui aasta tagasi, Aasia nõudlus pole oluliselt tõusnud ning ka elektritootmiseks vajatava gaasi vajadus on piiratud tänu Prantsusmaa tuumajaamade paremale töökindlusele ning lisandunud taastuvenergiale. Seega võiks pikemaajaline langustrend jätkuda, kuni turul ei toimu sisulisi muudatusi, mis võiks seada ohtu mahutite edasist täitmist või talviste tarbimistippude gaasivarustust," lausus ta.

Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik ütles ERR-ile, et juuni alguses ja keskpaigas toimunud hinnatõus gaasibörsil oli põhjustatud peamiselt Norra gaasivoogude vähenemisest, mis omakorda tulenes hooldustööde venimisest võrreldes planeeritud graafikuga.

"Käesoleval nädalal on aga oodata mitmete hooldustööde lõppemist ning viimastel päevadel on juba selgelt olnud näha Norra voogude suurenemist. Juuni alguses ja keskpaigas toimunud hinnatõus oli pigem turu ülereageerimine ning nüüd on olud normaliseerunud. Loode-Euroopa piirkonnas ületab hetkel pakkumine nõudlust," lausus Kaasik.

Kõikumisi hinnas tuleb ka edaspidi

Turg on samas tänaseks möödunud kriisist endiselt hell ning seetõttu võivad ka vähematähtsatena tunduvad uudised turgu lühiajaliselt oluliselt kõigutada.

"Lühiajaliselt jäävad hinnad ilmselt hüppama üles alla erinevatele gaasituru uudistele reageerides," nentis Allikson, lisades, et hinna kõikumine võib sundida näiteks kauplejaid oma positsioone sulgema, sest hind on jõudnud nende riskipiirideni. "See omakorda võimendab volatiilsust veelgi," märkis ta.

Kaasiku sõnul on viimased kuud näidanud, et hindade prognoosimine on "nii volatiilsel ajal" äärmiselt keeruline.

"Peamised tegurid on ilm, hooldustööde tihe graafik suvisel perioodil ning LNG kättesaadavus Euroopas, mis sõltub osaliselt Aasia nõudlusest," märkis ta.

Gaasi hind on langenud võrreldes mullu augustiga üle kümne korra. Hinna languse peamisteks põhjusteks on olnud tugev gaasitarbimise vähenemine kogu Euroopas ning piisavad LNG ehk veeldatud maagaasi tarned mujalt maailmast.

Gaasi hind on samas praegu kõrgem kui 2021. aasta alguses, mil hind oli TTF-il 17 euro juures.