Rahvusraamatukogu välialade ideevõistluse võitis kavand "Köide"

Rahvusraamatukogu (RaRa) Tõnismäe hoone välialade ning Tuvi pargi maastikuarhitektuuri ideevõistlusele laekus kuus kavandit, mille hulgast valis žürii võitjaks Arhitekt Must OÜ ideekavandi "Köide".

Konkursi eesmärk oli luua Rahvusraamatukogule esinduslikud välialad, mis on sümbioosis raamatukogu uueneva sisuga ning kutsuvad läbikiirustamise asemel hoopis jalga puhkama ja aega veetma.

"RaRa välialad vajasid hädasti uut lahendust ja võib öelda, et nii maja ees olev ala kui ka majatagune osa, kus asub selline täiesti kasutamata võimalus nagu amfiteater või kus asub ka purskkaev," selgitas ideevõistluse vajadust rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

Konkursi võidutööks valiti Arhitekt Must OÜ ideekavand "Köide", mille tugevuseks oli žürii sõnul maastikulahenduse inimmõõtmelisus, ümbritsedes raamatukogu hästi kujundatud avaliku ruumiga ja luues sellele ka esindusväljaku.

"Tahtsime seda ala rõhutada kõrghaljastuse ja puudega ja mõlemale poole tekitada väike väljak, mis on mööblist tühjaks tõstetav ja seal saab pidada välinäituseid või väliraamatukogu või oleks lihtsalt puhkamiskoht. Ja teiseks tagumine ala, mis peaks olema selgelt pargilikuma iseloomuga, kus pargi ja istumiskohad vahelduvad aktiivsemate väliklasside või grupitööks mõeldud aladega. Lisaks peaks tagumine ala suutma vastu võtta inimeste arvu, et seal on teatrietendused ja koolide aktused või muud üritused, mida rahvusraamatukogul vaja," rääkis võidutöö üks autoritest Mari Rass.

Alates 10. augustist saab kuue konkursil osalenud tööga tutvuda rahvusraamatukogu väikeses majas avataval näitusel.