Purra palus 15 aasta taguste rassistlike blogipostituste pärast vabandust

Põlissoomlaste juht ja Soome rahandusminister Riikka Purra palus oma 15 aasta taguste vastuoluliste blogipostituste pärast vabandust. Vanad postitused sisaldasid rassistlikke solvanguid ja Purra ütles, et tänapäeval ta sellist rumalat kõnepruuki ei kasutaks.

"Vabandan oma rumalate sotsiaalmeedia kommentaaride pärast, mis sai tehtud 15 aastat tagasi ning selle kahju ja pahameele pärast, mida need tekitasid. Ma pole täiuslik inimene, olen teinud viga. Toona väljendasin end sõnadega, mida ma täna ei aktsepteeri ega kasutaks," teatas Purra.

Enamik postitustest pärineb 2008. aastast. Kasutajanime riikka alt kirjutatud postitused ilmusid blogis ning seal kasutati rassistlikke solvanguid. Purra tunnistas nüüd , et osad postitused olid tema kirjutatud. Ta siiski ei kinnitanud, et tema oli kasutajanime riikka taga.

Soome koalitsioonierakondade juhid tegid teisipäeva õhtul ka ühisavalduse. "Valitsus töötab sihikindlalt võrdõiguslikkuse ja võrdsuse edendamise nimel," seisab avalduses.

Avaldus mõistab hukka ka igasuguse diskrimineerimise. Peaminister Petteri Orpo tänas Purrat vabanduse pärast ning ütles, et valitsus ei lagune.

Opositsioonipoliitikud jõudsid kiiresti postitused hukka mõista. Sotsiaalmeedias levivates aruteludes osales ka endine peaminister Sanna Marin.

"Sotsiaaldemokraadid (SDP) teatasid enne valimisi, et me ei lähe Põlissoomlastega valitsusse, sest meie arusaamine inimestest, väärtustest on üksteisest liiga kaugel. Seda siis kritiseeriti, võib-olla nüüd saadakse rohkem aru," kirjutas Marin.

Roheliste endine juht Maria Ohisalo ütles, et Purra levitas varem mitte ainult rassistlikku, vaid ka vägivaldset sisu.

Purra teatas teisipäeval, et ta ei aktsepteeri mingit vägivalda. "Ma ei aktsepteeri ei vägivalda, rassismi ega diskrimineerimist. Need, kes teavad minu väärtusi, teavad seda," teatas Purra.

Purra sõnul liitus ta poliitikaga aastaid pärast nende kommentaaride kirjutamist ning suhtleb nüüd teistmoodi. Tema sõnul ei põhine Põlissoomlaste tegevus rassismil ega diskrimineerimisel vaid Soome ja soomlaste huvide edendamisel. Purra sõnul järgivad Põlissoomlased oma tegevuses parlamentaarseid põhimõtteid.