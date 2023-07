USA kohus: Microsoft võib Activisioni tehingu viia lõpuni

USA föderaalne kaubanduskomisjon (FTC) palus hiljuti föderaalkohtul takistada Activisioni väljaostmine Microsoft poolt. FTC muretses, et tehing vähendab turul konkurentsi. USA föderaalkohtunik Jacqueline Scott Corley teatas aga, et FTC pole näidanud, et tehing kahjustaks konkurentsi, vahendas The Wall Street Journal.

"Vastupidi, tõendid viitavad sellele, et tarbijad saavad suurema juurdepääsu Activisioni sisule," kirjutas kohtunik.

FTC taotles juunis, et föderaalkohus annaks korralduse, mis tõkestaks Activisioni väljaostmise. FTC kaebas juba 2022. aasta detsembris Microsofti tehingu pärast halduskohtusse. See protsess hakkab augustis ning FTC taotles seetõttu föderaalkohtult erakorralist korraldust tehingu peatamiseks.

Föderaalkohtu otsus andis nüüd suure tagasilöögi FTC väitele, et tehing rikuks monopolide vastast seadust. Föderaalkohtu otsus viitab, et ka halduskohus kiidab tehingu heaks.

FTC teatas, et komisjon on otsuse pärast pettunud ja teatab lähiajal oma järgmistest plaanidest.

Microsoft toodab videomängukonsoole Xbox ja konkureerib turul Sony ja Nintendoga. Activisioni mängufrantsiiside hulka kuuluvad Call of Duty, Warcraft ja Candy Crush. Activisoni tehinguga tahab Microsoft tugevdada oma positsiooni mobiilimängude turul.