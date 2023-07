Abramovitš üritab pääseda Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirjast

Venemaa oligarh Roman Abramovitš pöördus Euroopa Liidu Kohtusse ja nõuab sanktsioonide tühistamist. Miljardäri advokaadid väidavad, et Abramovitš lisati musta nimekirja, kuna ta on tuntud Venemaa ärimees.

Venemaa alustas eelmisel aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas. Euroopa Liit (EL) kehtestas siis karmid Moskva-vastased sanktsioonid. Sinna nimekirja kanti ka Kremliga seotud ärimees Roman Abramovitš.

EL-i teatel on Abramovitšil tihedad sidemed Vladimir Putiniga. Abramovitš vaidlustas tema vastu suunatud sanktsioonid 25. mail 2022. "Neljapäeval hakkab Abramovitši kaebust arutama Euroopa Liidu Kohus," ütles üks asjaga kursis olev allikas uudisteagentuurile Reuters.

Miljardäri advokaadid väidavad, et sanktsioonid kehtestati seetõttu, et Abramovitš on kuulus Vene ärimees.

Abramovitšil on ka Iisraeli kodakondsus. Ta on üks Venemaa rikkamaid ärimehi, oma varanduse hankis ta 1990. aastatel. Forbesi teatel on tema varandus väärt umbes 9,2 miljardit dollarit.