Neljapäeval sajab mitmel pool hoovihma

Neljapäeval liigub Läänemerelt üle Eesti madalrõhulohk, mis põhjustab mitmel pool vähest hoovihma. Vaid idapoolsed maakonnad jäävad sajust puutumata. Pärastlõunal hakkab tasapisi kasvama kõrgrõhuala mõju. Suures osas Eestist taevas selgineb ning sadu lakkab. Reedel ulatub lõuna poolt juba üle kogu Baltikumi kõrgrõhuala serv. Öösel on ilm seega selge ja sajuta, päeval muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ning tuleb ka äikest.

Ööl vastu neljapäeva pilvisus tiheneb. Pärast keskööd sajab kohati hoovihma ning võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-8 m/s. Samas Ida-Eestis on öö selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub muutlik tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 12, saartel ja rannikul 13 kuni 17 kraadi.

Neljapäeva hommik on vahelduva pilvisusega ning Lääne-Eestis võib vähest hoovihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, Lääne-Eestis lääne- ja edelatuul 3-8, iiliti 11 m/s. Sooja on 16 kuni 19 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, ning võib esineda äikest. Tuul pöördub läänekaarde ning puhub kiirusega 3-9, rannikul iiliti kuni 13 m/s. Termomeeter näitab sooja 20 kuni 25, rannikul siiski kohati vaid 17 kraadi.

Neljapäeva õhtu tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Tuul puhub läänest kiirusega 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on oodata 17 kuni 22 kraadi.

Järgnevail päevil on üpriski tujukas ilm. Reedel on taevas muutlik, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Laupäevast alates on pilvisus pigem vähene, kuid siiski vahelduv. Kohati sajab ikka hoovihma ning pühapäeval võib taas äikest tulla. Päevad on meil ikka suviselt soojad ehk õhutemperatuur tõuseb suuremas osas Eestis kindlalt üle 20 kraadi. Samas õhtuti pikemalt väljas olles tasub arvestada, et öisel ajal langeb temperatuur paiguti isegi 10 kraadi lähedale.