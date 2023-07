Moskva vallandas kaitseministeeriumit teravalt kritiseerinud kindrali

Ajalehe The Wall Street Journal ajakirjanik Yaroslav Trofimov vahendab sotsiaalmeedias Vene sõjablogijate väiteid, et Vene kaitseministeerium vallandas kindral Ivan Popovi. Venemaa ründas kolmandat päeva järjest Kiievit Iraani droonidega.

Oluline kolmapäeval, 13. juulil kell 5.55:

- Kiievis sai öises rünnakus surma vähemalt üks inimene;

- Meedia: Venemaa kaitseministeerium vallandas Zaporižžjas vägesid juhtinud kindrali;

- Ukraina teatas taas edusammudest Bahmuti lähistel;

- Bideni hinnangul vajavad ukrainlased kõige enam suurtükimürske;

- Zelenski sõnul on kahtlused ja ebaselgused NATO osas eemaldatud.

Kiievis sai öises rünnakus surma vähemalt üks inimene

Ukraina võimud teatasid neljapäeva varahommikul, et öises õhurünnakus Ukraina pealinnale Kiievile sai surma vähemalt üks inimene

"Podilski linnaosas avastati rünnakus süttinud kortermajas tulekahju kustutamise käigus üks surnukeha," teatas linnapea Vitali Klõtško.

"Kaks inimest sai Darnõtski rajoonis allakukkunud prahi läbi vigastada," ütles Kiievi sõjaväeadministratsiooni juht Sergi Popko.

Ukraina teatas 10 Vene ründedrooni allalaskmisest ööl vastu neljapäeva. Venemaa ründas kolmandat päeva järjest Kiievit Iraani droonidega, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa ründas taas Kiievit Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/VALENTYN OGIRENKO

Meedia: Venemaa kaitseministeerium vallandas Zaporižžjas vägesid juhtinud kindrali

Ajalehe The Wall Street Journal ajakirjanik Yaroslav Trofimov vahendab sotsiaalmeedias Vene sõjablogijate väiteid, et Vene kaitseministeerium vallandas kindral Ivan Popovi. Sama kindral juhtis Vene vägesid Zaporižžja oblastis asuvas rindelõigul, kus käivad ägedad lahingud. Popov kritiseeris hiljem ka avalikult Venemaa kõrgema sõjaväelise juhtkonna tegevust. Vaatlejate hinnangul kordas Popov Wagneri võitlejate kriitikat Moskva suunal ja kurtis, et Venemaa suurtükivägi ei tööta tõhusalt.

Ukraina teatas taas edusammudest Bahmuti lähistel

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas kolmapäeva õhtul, et riigi väed on Bahmuti lõunatiival edasi liikunud, vahendas The Kyiv Independent.

"Oleme täna Bahmuti lõunatiival läbi viinud pealetungioperatsioone. Oleme edasi liikunud. Meie väed kindlustavad nüüd vallutatud positsioone," teatas Maljar.

Maljari sõnul üritavad Vene väed peale tungida Lõmanis, Kupjanskis ja Avdijivkas. Ukraina väed on aga Vene rünnakud tagasi tõrjunud. Maljari sõnul käivad ägedad lahingud veel Melitopoli ja Berdjanski suundadel.

"Sõjavägi viib läbi ülesandeid, mille eesmärk on vaenlase nõrgestamine. Viimaste nädalate jooksul on meie lõunarindel asuvad väed vähendanud vaenlase ründe- ja kaitsevõimet," teatas Maljar.

Bideni hinnangul vajavad ukrainlased kõige enam suurtükimürske

Ukraina vajab kõige enam suurtükimürske ja mitte pikamaa ATACMS-rakette avaldas kolmapäeval arvamust USA president Joe Biden.

Väljaande Bloombergi ajakirjanik küsis USA presidendilt enne Vilniusest lahkumist, kas too kaalub selliste rakettide üleviimist Ukrainasse.

"Jah, aga neil on juba ATACMS-i ekvivalent ja kõige enam vajavad nad suurtükimürske. Töötame selle kallal," vastas Biden.

Prantsusmaa teatas hiljuti, et annab Ukrainale oma kaugmaa tiibrakette SCALP.

Biden kinnitas taas, et USA jätkab Ukraina toetamist. "Me ei löö kõikuma. Seisame vabaduse eest täna, homme ja nii kaua, kui vaja," teatas Biden.

Zelenski sõnul on kahtlused ja ebaselgused NATO osas eemaldatud

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles kolmapäeval, et 11.-12. juulil Leedus Vilniuses toimunud NATO tippkohtumise kahe päeva jooksul õnnestus kõrvaldada kõik kahtlused ja ebaselgused seoses Ukraina väljavaatega NATO liikmeks saada.

"Meie riik ühineb alliansiga," kinnitas Zelenski.

"Väga oluline oli see, et oleme nende kahe tippkohtumise päeva jooksul kõrvaldanud igasugused kahtlused ja ebaselgused Ukraina väljavaatega NATO liikmeks saada. See on nii! Kunagi varem pole sõnad "olete võrdsete seas võrdne" Ukraina jaoks nii tähendusrikkalt kõlanud. Nüüd saavad kõik aru, et see on tõsiasi - võrdne võrdsete seas. Ja kindlasti kinnitame seda fakti meie võidu ja NATO liikmeks saamisega," ütles president õhtuses videosõnumis.

Riigipea märkis, et praegu ei saa Venemaa enam dikteerida oma tingimusi riikide liitumiseks NATO sõjalise liiduga.

"Kunagi tahtsid Venemaa isandad väga oma barjääri NATO ukse ees. Jätsime selle Venemaa ambitsiooni Euroopa ajaloo äärealale – meie ühtsuse aia taha Euroopas ja vabas maailmas," lisas Zelenski.