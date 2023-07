Vangistatud Navalnõi pidi sada päeva kuulama Putini kõnet

Venemaa vangistatud opositsiooniliider Aleksei Navalnõi ütles, et vangivalvurid jätkavad tema piinamist ning ta pidi 100 päeva järjest kuulama üht ja sama Vladimir Putini kõnet.

Navalnõi edastas oma sõnumi advokaatide kaudu. Ta ütles, et valvurid lasid Putini kõnet valjuhääldist. Valvurid väitsid, et ta pidi kõnet kuulama "hariduslikel eesmärkidel", vahendas The Times.

Vene vanglateenistus õigustas oma tegevust. Võimude väitel oli Putini kõne vajalik, et tagada Navalnõi "austav suhtumine ühiskonda, töösse". Kõnes pöördus Putin parlamendi poole ja väitis, et Moskva pidi tungima Ukrainasse, kuna lääneriigid tahavad Venemaa hävitada. Putini kõne kestis ligi kaks tundi.

Praegu hoitakse Navalnõid vangis süüdistatuna majanduskuritegudes ning 2022. aasta märtsis mõisteti talle selle eest üheksa aasta pikkune vanglakaristus. Tema suhtes on algatatud veel üks juurdlus, milles teda seekord süüdistatakse terrorismis ja mille alusel ähvardab teda kuni 30-aastane vanglakaristus.

Navalnõi on järjepidevalt kritiseerinud Putinit ja tema valitsust ning mõistis hukka Moskva provotseerimata sissetungi Ukrainasse. 2020. aastal elas Navalnõi üle mürgirünnaku.