WSJ: Xi Jinpingi poliitika peletab investorid Hiinast eemale

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kommunistliku partei juhi Xi Jinpingi julgeolekupoliitika kahjustab Hiina majandust ja rahvusvahelised investorid paigutavad üha vähem raha riigi majandusse.

Rahapuuduses Hiina kohalikud omavalitsused üritavad riiki meelitada rahvusvahelisi investoreid. Peking kuulutas 2023. aasta "Hiinasse investeerimise aastaks". Kompartei ametnikud käivad ka välismaal investoritega kohtumas, vahendas The Wall Street Journal.

Xi Jinping ajab samal ajal aga riikliku julgeolekupoliitika kampaaniat, mis keskendub välisohtude vastu võitlemisele. See kampaania on sel aastal tabanud lääne konsultante, audiitoreid. Hiina luureagentuurid nuhivad üha rohkem firmade tegevuse järele.

Investorid leiavad, et Hiinas on äritegevus üha riskantsem ning välismaised otseinvesteeringud riiki on majandusliku ebakindluse tõttu kokku kuivamas. Välismaised otseinvesteeringud vähenesid selle aasta esimeses kvartalis 20 miljardi dollarini. Eelmisel aastal samal perioodil oli see 100 miljardit dollarit.

Hiinasse on viimase nelja aastakümne jooksul voolanud rohkem raha sisse, kui läinud välja. Finantsfirma Goldman Sachs ökonomistid eeldavad, et sel aastal võib see muutuda. Hiina majanduskasv sõltub aga välisinvesteeringutest ja lääne teadmistest. Hiina võib ilma jääda lääne kapitalist, tehnoloogiast ja juhtimisoskustest.

Võimud otsivad siiski juurde uusi sissetulekuallikaid, Sichuani provintsi kaubandusametnik läks hiljuti Euroopasse, et hankida juurde raha. Ta jäi tühjade kätega.

"20 aasta jooksul, mil olen proovinud hankida Euroopast investeeringuid, siis see oli esimene kord, kui ma ei saanud alla kirjutada isegi ühele vastastikuse mõistmise memorandumile," kurtis ametnik.