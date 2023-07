Postimehe arvamustoimetuse juhiks saab Mart Raudsaar

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ütles, et ootab pikisilmi koostöö algamist Mart Raudsaarega. "Mart on autoriteetne ja särava sulega ajakirjanik, rõõm on koos temaga Postimeest teha," ütles peatoimetaja Hõbemägi.

Aastatel 2020–2021 oli Raudsaar ise Postimehe peatoimetaja, ta on tegutsenud ka Eesti Meedialiidu tegevdirektorina. Seoses tööle asumisega Postimehes taandub Raudsaar Riigikogu Toimetiste juhi kohalt.

Martin Ehala on ühtlasi ka hiljuti tegevust alustanud konservatiivsete väärtuste eest seisva mõttekoja PESA idee autor.