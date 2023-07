Disney pikendas Bob Igeri ametiaega veel kahe aasta võrra

Disney teatas, et firma juhtkond toetas üksmeelselt Igeri ametiaja pikendamist kahe aasta võrra. Igeri esimene periood Disney juhina algas 2005. aastal ja see kestis 15 aastat. Tema järglaseks sai Bob Chapek, kelle ametiaeg kestis ainult 33 kuud. Seejärel kutsus Disney Igeri tagasi.

Disney teatas, et firmas käivad ümberkorraldused ja Igeri lepingu pikendamine tagab juhtimises järjepidevuse. Samuti jätkab firma Igerile mantlipärija otsimist, vahendas Financial Times.

"Usun, et Disney pikaajaline tulevik on helge, kuid enne ümberkorralduste läbisaamist on veel palju asju vaja teha. Olen jätkuvalt keskendunud edukale üleminekule," teatas Iger.

Oma esimesel ametiajal ostis Iger Pixari, Marveli ja Lucasfilmi. Selle käigus sai Disney enda valdusesse Hollywoodi ühed väärtuslikumad frantsiisid. Viimastel aastatel on firma aga sattunud raskustesse.

Disney teatas aasta alguses, et plaanib ettevõtte ümberkorraldamise raames koondada 7000 töötajat ning anda firmas rohkem võimu sisuloojatele. Firma on läinud veel riidu Florida kuberneri Ron DeSantisega. Televisioonifirmad kaotavad kasumit, investorid aga tahavad, et Disney voogedastusäri hakkaks tootma kasumit.