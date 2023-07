Valitsus kuulutas põllumajanduses välja eriolukorra

Kolmapäeval saatsid põllumajandussektori katusorganisatsioonid valitsusele ka pöördumise eriolukorra välja kuulutamise palvega.

Ettepaneku eriolukorra välja kuulutamiseks tegi regionaalminister Madis Kallas (SDE), kelle erakonnakaaslane terviseminister Riina Sikkut ütles valitsuse pressikonverentsil, et põllumehed on hädas viimaste aastate keskmisest kõrgema temperatuuri ning sademete vähesusega.

"Valitsus otsustas, et tõepoolest need kriteeriumid on sellised, et saame välja kuulutada, et tegemist on ebasoodsate ilmastikuoludega," ütles Sikkut.

Sikkut märkis, et eriolukord ei tähenda toetusmeetmete rakendumist, kuid võimaldab ettevõtjatel lihtsamalt toime tulla näiteks PRIA ees võetud kohustuste või kindlustuslepingutega, mis lähtuvad ebasoodsatest ilmaoludest. "Samamoodi mahetootjatel võimalus kasutada tavasööta – nüüd põllumeestel on kõik see võimalik," ütles Sikkut.

Põllumajandusorganisatsioonid märkisid pöördumises, et kevadkülmade ja põua tõttu on Eesti põllumajandussektoris tekkinud tõsine olukord, mis ohustab saagikoristust. Viimaste nädalate vihmasajud ei suutnud sektori teatel olukorda parandada, kuna taimede kasvufaas on juba möödas, või ei tärganud külvid üldse.