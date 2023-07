Kliimaministeerium ei toeta piiratud kiirusega auto võrdsustamist mopeediga

Riigikogu liikme Mart Maastiku (Isamaa) algatatud eelnõu järgi võiks võrdsustada mopeedidega B-kategooria sõidukid, mille lubatud täismass on kuni 2500 kg ja piiratud kiirus 45 km/h. Selliste sõidukite juhtimisõiguse võiks anda alates 14-eluaastast mopeediloa omanikele.

Maastiku sõnul kasutavad mopeedautosid maapiirkondades elavad lapsed kodu, kooli ja trenni vahet liiklemiseks ning tema hinnangul on praegune mopeedautode tühimassi piirang kuni 425 kg saavutav vaid turvalisuse arvelt.

Mopeedijuhi ehk AM-kategooria juhiluba on võimalik saada alates 14. eluaastast, B-kategooria piiratud juhtimisõigust 16. eluaastast. Liiklusseaduse järgi on mopeed on kahe-, kolme- või neljarattaline mootorsõiduk, mille tühimass ei ületa 425 kilogrammi ja mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h. Neljarattalise mopeedi võimsus ei tohi ületada kuut kilovatti ja mootori töömaht 50 kuupsentimeetrit.

Kliimaministeeriumil on parajasti ka ettevalmistamisel liiklusseaduse muutmise eelnõu, millega kaalub viia kolme- ja neljarattalise mopeedi juhi vanuse alammäära samale tasemele B1-kategooria mootorisõidukiga ehk 14 eluaastalt 16-le.

Seda enam ei toeta ministeerium piiratud kiiruse ja väiksema täismassiga võrdsustamist mopeediga. Ministeerium märgib, et 14-aastane ei pruugi suurema sõiduki juhtimiseks olla piisavalt küps, hoolimata sellest, et sõiduki mass ja suurim kiirus on piiratud.

"Kuna neljarattaline mopeed on ehituslikult ja mõõtmetelt sarnane autoga ning siis sarnanevad ka nimetatud sõiduki juhtimisvõtted pigem auto juhtimisvõtete kui kaherattaliste sõidukite juhtimisvõtetega. Seetõttu vajab sellise sõidukiga liiklemine ka paremat gabariidi- ja sõidutunnetust," kirjutas ministeerium.

Ministeeriuumi hinnangul kujutab neljarattaline mopeed tulenevalt oma suurematest mõõtmetest võrreldes kaherattalise mopeediga suuremat ohtu.

B-kategooria sõiduki ühtlustamisel mopeedautoga tuleks arvestada ka sellega, et selle mõõtmed on suuremad kui mopeedauto ning takistaks aeglaselt liikudes liiklust mopeedautost veel rohkem. "Teisalt ei pruugi teised juhid olla selleks valmis, et väljanägemiselt tavaline B-kategooria sõiduk liigub vaid 45 km/h. See võib probleemiks osutuda just maanteel sõites, kus kiiruste erinevused on suured," kirjutas ministeerium.

Praegu on Eestis registreeritud 2600 registreeritud roller- või mopeedautot. Mullu suvel muutus mopeedautodele kohustuslikuks ka tehnoülevaatus ning selle on läbinud ligikaudu pooled registreeritud sõidukitest.