Reedel võib mõnel pool sadada hoovihma

Eelolev öö tuleb võrdlemisi selge ja sajuta. Mitmel pool tekib udu. Tuul on läänest- ja edelast 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 9 ja 15 kraadi vahele.

Hommikul hakkab vaikselt juba pilvi taevasse kogunema, kuid sadu veel ei tule. Kohati on endiselt udu. Puhub jätkuvalt lääne- ja edelatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja termomeetri näit on 16 kuni 18 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja saame 20 kuni 24 kraadi.

Õhtul pilvkate tasapisi hõreneb, kuid idapoolsetes maakondades sajab kohati endiselt hoovihma ning võib olla äikest. Tuul on läänekaarest 2 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur langeb 18-19 kraadi juurde.