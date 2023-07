Otse kell 14: milline tuleb Tartu Süku?

Praeguseks on teada südalinna kultuurikeskuse kuus parimat tööd, kuid auhinnatseremoonial selgub, milline on võidutöö, kuidas jagunevad ülejäänud auhinnad ja kes on tööde autorid.

Žürii otsusel on kuue parima töö märgusõnad tähestikulises järjekorras "Aed", "Paabel", "Puidust siluett", "Roheline kultuurikeskus", "Tarte Tatin" ja "The Line and the Dot".

Žüriis olid Tartu linnapea Urmas Klaas (žürii esimees), Tartu linnaraamatukogu direktor Kristina Pai, Tartu kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann, Tartu linnavalitsuse ehitusteenistuse juhataja Priit Metsjärv, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus, arhitekt Enrique Sobejano (Nieto Sobejano Arquitectos, Hispaania), arhitekt Veronika Valk-Siska (Eesti Arhitektide Liit), arhitekt Tõnu Laigu (QP Arhitektid, Eesti) ja maastikuarhitekt Martin Allik (MARELD landskapsarkitekter, Eesti/Rootsi).

Südalinna kultuurikeskuse rahvusvahelisele arhitektuurivõistlusele esitati kokku 105 pakkumust 107 tööga. 28 võistlustööd oli Eestist ja 79 välisriikidest. Töid esitati 26 riigist. Žüriile hindamiseks läks 102 võistlustööd.