EKRE kavatseb sügisel obstruktsiooni jätkata

Teisipäeval oli koos riigikogu vanematekogu, et arutada kujunenud patiseisu. Võimuliit tegi ettepaneku, et opositsioon võtaks osa arupärimisi tagasi, osa puhul piirdutaks vaid kirjaliku vastusega ja väike osa tuleks vastamisele suures saalis. Samuti paluti osa eelnõusid tagasi võta. Vastutasuks lubas võimuliit, et edaspidi arvestatakse mõne seaduse puhul ka opositsiooni ettepanekuid, kuid kindlalt keelduti juba vastuvõetud seaduste muutmisest. EKRE esimees Martin Helme vanematekogus kohal polnud. Indrek Kiisler küsis nüüd Helmelt, milline saab olema EKRE vastus võimuliidu ettepanekutele?