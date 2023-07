Endine kuningas loodab parempoolsete võidu korral naasta Hispaaniasse

Ajaleht The Times kirjutab, et korruptsioonisüüdistuste tõttu Hispaaniast lahkuma pidanud endine kuningas Juan Carlos loodab, et parempoolsed parteid võidavad järgmised valimised ja uus valitsus lubab tal kodumaale naasta.

Juan Carlos läks 2020. aastal pagulusse ja viibib nüüd peamiselt Araabia Ühendemiraatides. Ta väidab, et Hispaania vasakpoolne valitsus ei luba tal kodumaale tagasi minna.

Endine kuningas ütles hiljuti oma sõpradele, et kui opositsioonis olev Hispaania konservatiivne Rahvapartei (PP) võidab 23. juulil toimuvad üldvalimised, siis saab ta naasta kodumaale. Ajalehe EL Pais andmetel eeldab Juan Carlos, et saab juba sügisel Hispaaniasse minna ning ta tohib elada Zarzuela palees. See on kuningliku perekonna elukoht Madridis, vahendas The Times.

Allikate teatel jälgib Juan Carlos hoolikalt valimiskampaaniat. Hiljutised küsitlused näitavad, et Alberto Feijoo juhitud PP võidab valimised, kuid valitsuse moodustamiseks vajab PP parempopulistlikuks peetava erakonna Vox toetust.

Juan Carlose meeskond leiab, et Alberto Feijoo viimased avaldused viitavad sellele, et PP lubab endisel kuningal naasta kodumaale.

Juan Carlos loobus troonist 2014. aastal. Ta sai kuningaks 1975. aastal, pärast diktaator Francisco Franco surma. Ekskuningas aitas riigil üle minna diktatuurilt demokraatiale, kuid hiljem varjutasid tema valitsemist mitmed skandaalid.