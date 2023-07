Ratas ja Kõlvart: annetus kantakse Pruunsillale tagasi

Keskerakonna juhatuse liige Taavi Aas teatas neljapäeval, et käis koos Jaak Aabiga pangas, aga erakonna juhatuse otsust tagastada ärimees Parvel Pruunsillale temalt saadud annetus ta ellu ei viinud. "Minu käsi lihtsalt ei tõuse sellisele rumalusele alla kirjutama. Lähtusin ka juhatuse liikme hoolsuskohustusest mitte teha juhatuse liikmena organisatsioonile kahjulikke tehinguid," kirjutas Taavi Aas sotsiaalmeedias.

"Olin nõus suurendama ülekande limiite, nii et küll büroo töötajad selle juhatuse enamuse otsuse ellu viivad. Aga minu käed on erakonna ees puhtad," märkis Aas.

Mihhail Kõlvart ütles, et Aasa käitumine valmistab muret. "See on mure. Juhatus tegi otsuse. Mis mõttes? Kui otsus on tehtud, siis raha tuleb üle kanda. Meil ei olnud ka sellist kokkulepet, et limiiti tõsta. Sellist otsust juhatus ei ole teinud. Aga ma ei tahtnud seda teemat kommenteerida, et mitte pingeid juurde tekitada. Aga juhatuse otsus on olemas, küll me suudame seda täita," ütles Kõlvart.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et ta ei näe põhjust, et raha tagasi ei kanta. "Eks see raha kantakse tagasi, nagu erakonna juhatus otsustas. Nii, et tehniliselt võib-olla võtab mõned päevad kauem aega. Büroo peab selle kande ise tegema. Kas see toimub järgmiste päevade või nädala jooksul, seda peab peasekretäri käest küsima. Aga loomulikult see kantakse lähiajal tagasi," sõnas Ratas.

Ettevõtja Parvel Pruunsild tegi hiljuti kokku miljoni euro ulatuses annetused kolmele opositsioonierakonnale. Keskerakonna juhatus otsustas aga neljapäeval hääletuse tulemusena neile antud 300 000 tagasi kanda.

Keskerakonna aseesimehe Mihhail Kõlvarti sõnul oleks Keskerakonnal olnud ohtlik säärast annetust vastu võtta, kuna erakond on kriminaalkorras karistatud ja annetaja on kriminaalmenetluse osaline. Erakonna esimees Jüri Ratas ei olnud aga annetuse tagastamisega nõus ning seetõttu läks Keskerakonna juhatus ka sisuliselt lõhki. Hääletusega jäi peale otsus annetus tagastada.