India ostab Prantsusmaalt hävitajaid ja allveelaevu

Prantsusmaa tahab suurendada poliitilisi ja majanduslikke sidemeid Indiaga. Pariis tahab samuti, et India ostaks vähem sõjatehnikat Venemaalt, Moskva on Delhi peamine relvadega varustaja, vahendas Politico.

Modi sõitis Pariisi, kus ta kohtub Prantsuse riigijuhtidega. Prantsusmaa president Emmanuel Macron andis reedel Modile Auleegioni suurristi, mis on riigi kõrgeim autasu. Modi osaleb reedel ka Bastille' aastapäeva iga-aastasel paraadil.

Mõlemad riigid tähistavad samuti India ja Prantsusmaa strateegilise partnerluse 25. aastapäeva ja plaanivad avaldada järgmise 25-aastase kahepoolse koostöö kava.

"Pariis ja Delhi teatavad reedel uutest investeerimisprojektidest transpordi-, energeetika-, ja kosmosesektoris," ütles üks asjaga kursis olev Prantsuse diplomaat.

Prantsusmaa energiafirma EDF on aastaid pidanud Delhiga läbirääkimisi, et varustada Indiat tuumareaktoritega. Prantsusmaa raudteefirma Alstom juba varustab Indiat rongidega.

"India ja Prantsusmaa on olnud tugevad partnerid, see on ajalooline suhe, mis ulatub aastakümnete taha. See koostöö algas juba enne Modit," ütles Pariisis asuva Lõuna-Aasia uuringute keskuse teadur Jean-Luc Racine.