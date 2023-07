Metallikunstnikud korraldasid Pärnu muuseumis aastanäituse

Esimest korda toimus aastanäitus Pärnus möödunud suvel. Siis juhtus see planeerimatult, sest muuseumil jäi ootamatult pind vabaks ja metallikunstnikud jäid samal ajal Tallinnas ilma neile lubatud näitusepinnast.

Sügisel selgus, et näituselt osteti nii palju töid, et rõõmsalt üllatunud olid nii kunstnikud kui ka korraldajad. Seetõttu osaleb kunstnikke tänavu rohkem ja tööde arv on samuti oluliselt suurem.

"Möödunud aastal oli meil osavõtjaid 25 kunstnikku kusagil 50 tööga kokku. Aga mulluse näituse edu tähendas seda, et selle aasta näitusel on osavõtjaid 34 ja töid on kokku 112. Põhimaterjal, julgen väita, on peaaegu alati hõbe, väga vähe on kullast töid. Aga päevselge on see, et noored kasutavad vaske, messingit, titaani, mida iganes. Mina olen see vana kooli inimene, kes ainult väärismetallist teeb," rääkis metallikunstnike liidu esimees, ehtekunstnik Jaan Pärn.