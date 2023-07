Ukraina ülemjuhataja: keegi ei peata mind Krimmi vabastamisel

Ukraina relvajõudude ülem Valeri Zalužnõi ütles, et kohe, kui tema vägedel on piisavalt ressursse, alustab ta Venemaa poolt okupeeritud Krimmi vabastamist ning ei hooli lääneriikide võimalikest hoiatustest.

Zalužnõi: keegi ei saa meid takistada Krimmi vabastamast

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ütles, et kohe, kui tema vägedel on piisavalt ressursse, alustab ta Venemaa poolt okupeeritud Krimmi vabastamist ning ei hooli lääneriikide võimalikest hoiatustest.

"Niipea, kui mul on vahendid olemas, hakkan tegutsema, keegi ei saa mind takistada," ütles Zalužnõi intervjuus USA väljaandele The Washington Post, mida vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina soovib tagasi võtta 2014. aastal Venemaa poolt annekteeritud Krimmi poolsaare, kuigi mõned lääne liidrid on märku andnud oma murest, kuna pole teada, milline oleks Venemaa liidri Vladimir Putini reaktsioon Krimmist ilma jäämisele.

Zalužnõi tunnistas samas, et Ukraina sõltub laskemoona osas teistest riikidest.

Mida rohkem on Ukraina vägedel laskemoona Vene üksuste tulistamiseks, seda vähem kaotusi ukrainlased kannavad, kuid praegu sõltub Kiiev lääne relvadest ja isegi partnerriikide kaitsetööstused ei suuda Ukrainat vajalikul tasemel laskemoonaga varustada, tõdes Ukraina peastaabi ülem.

Zalužnõi tunnistas, et vastupealetungi läbiviimine okupeeritud territooriumi vabastamiseks ja Ukraina kaotuste minimeerimiseks nõuab ressursse, millest tema vägedel veel puudu on.

Johnson kritiseeris NATO-t Ukrainale kutse esitamata jätmise eest

Ühendkuningriigi endine peaminister kritiseeris reedel väljaandes Daily Mail avaldatud artiklis teravalt NATO-t, mille liidrid ei suutnud Vilniuses peetud tippkohtumisel kokku leppida konkreetsetes sammudes Ukraina vastuvõtmises allianssi.

"NATO juhtide ülesanne sel nädalal oli näidata üles oma kollektiivset austust ja tänulikkust Ukraina kangelasliku vastupanu eest võitluses, milles ükski NATO sõdur pole saanud surma ega viga, ehkki me teame – ja räägime pidevalt –, et ukrainlased võitlevad meie kõigi eest," kirjutas Johnson. "Nende võitlus käib vabaduse ja demokraatia eest kõikjal: Ida-Euroopa, Balti riikide, kõigi maailma rahvaste eest, keda suurem naaber võib kiusata või rünnata. Seetõttu jäime sel nädalal ukrainlastele nende tuleviku osas selguse võlgu," jätkas Briti ekspeaminister.

Johnsoni sõnul oli NATO juhtide ülesanne demonstreerida oma usku ajaloo edukaima sõjalise liidu – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni – aluspõhimõttesse.

"Me oleksime pidanud lõplikult selgeks tegema, et suveräänne rahvas saab ise otsustada, milliste organisatsioonidega ta soovib ühineda, ja et ükski alliansiväline riik ei saa neile vetot panna ega neid tagasi hoida," rõhutas Johnson.

Tema sõnul on just lääne ebamäärane käitumine põhjus, mis on ajendanud Venemaa liidrit Vladimir Putinit naaberriiki ründama.

"Ükski riik pole teinud rohkem ega pingutanud rohkem kui Ukraina, et näidata oma sobivust NATO liikmeks saamiseks. Ükski armee ei ole NATO relvastuse kasutamisel hirmutavam ega tõhusam," kirjutas Briti ekspeaminister. "Ükski riik ei vaja NATO liikmelisust rohkem kui Ukraina. Alliansil oli vaja vaid koostada ajakava – mitte vahetu liikmelisuse jaoks; sellel pole mõtet seni, kuni sõda käib – aga liikmelisuse pärast niipea, kui võit on saavutatud. Meil oli vaja vaid sõnu selle kohta, et ühinemine võib alata niipea, kui sõda on lõppenud, eeldusel, et see võib toimuda juba järgmisel aastal," jätkas Johnson.

"See oleks olnud õige sõnum ukrainlastele, kes praegu oma elu eest võitlevad – nagu raskustes ujujad, kes näevad ootamatult kallast. Ja see oleks olnud õige sõnum ka Putinile, tehes selgeks, et tema katastroofiline valearvestus lõppeb ainult ühel viisil. Seda pidi NATO sel nädalal Leedu pealinnas ütlema – ja mida me selle asemel saime?" küsis Johnson.

Tema sõnul ei ole Vilniuse tippkohtumise kommünikee kindlam ega veenvam kui NATO 2008. aasta Bukaresti tippkohtumise lõppdokument, milles öeldakse, et "leppisime kokku, et need riigid (Ukraina ja Gruusia) saavad NATO liikmeks".

"Kõik, mida ukrainlased sel nädalal said, oli "kutse" NATOga liitumiseks, "kui liitlastega lepitakse kokku ja kui tingimused on täidetud". Pole ime, et Ukraina presidendil Volodõmõr Zelenskil oli alguses raske oma pettumust varjata," tõdes Briti endine valitsusjuht.

"Millal liitlased nõustuvad [Ukraina allianssi võtmisega]? Millal on tingimused täidetud? Bukaresti järelduste kohaselt leppisid liitlased selles kõiges kokku 15 aastat tagasi!" jätkas Johnson.

Johnson rõhutas, et just lääne ebamäärane käitumine on ajendanud Putinit agressiivsele tegevusele. "Niikaua kui ta arvab, et on olemas võimalus, et ta suudab Ukraina tagasi Moskva orbiidile pöörata, kuni ta arvab, et suudab Nõukogude Liidu uuesti luua – ta proovib. Kuni ta arvab, et suudab pääseda karistuseta vägivalla kasutamise eest Ukraina ja teiste vastu, kasutab ta vägivalda. Kuni Ukraina on ilma jäetud NATO artikkel 5 julgeolekugarantiidest, mis tagavad kõigi liikmete kollektiivse kaitse, jätkab Putin mõrvade ja kaoste sooritamist ning maailma ja maailmamajanduse destabiliseerimist," kirjutas ta.

"Seetõttu peame me NATO-s võimalikult kiiresti paika panema ajakava. Ma tean, et see on Ühendkuningriigi valitsuse ambitsioon ja ma tean, kui kõvasti on Suurbritannia kulisside taga kampaaniat teinud. Vastumeelsus ei seisne Londonis," tõdes Johnson.

"Probleem on selles, et endiselt mõned meie sõbrad ja partnerid arvavad, et see sõda saab lõppeda vaid läbirääkimistel saavutatava lahendusega. Nad usuvad, et me peaksime nüüd olema kavalalt kahemõttelised, sest nende arvates võiks Ukraina NATO liikmelisuse küsimus olla veel osa leppest. Nad arvavad, et võiksid Putiniga tehingu teha: too oma väed ära ja me hoiame Ukraina NATO-st eemal. Aga see on hullus, leidis Johnson.

Tema hinnangul uudavad ukrainlased selle sõja võita ning Venemaal on juba märke sõjaväe lagunemisest ja võimu murenemisest.

Et aidata Ukrainal sõda lõplikult võita, tuleb jätkata nende varustamist relvastusega ning muuhulgas anda ka F-16 hävitajaid, rõhutas Johnson.

"Kuid nad võidavad, siis on ainult üks viis tagada, et selline sissetung enam kunagi ei korduks, et lahendada lõplikult Ukraina poliitilise identiteedi ja orientatsiooni küsimus – Ukraina ja Venemaa ning maailma stabiilsuse nimel. See on Balti riikide jaoks töötanud. See on töötanud Ida-Euroopa jaoks. See on praegu Ukraina jaoks ainus tee edasi. On aeg olla tugev, lõpetada hämamine ja tuua Ukraina NATO-sse nii kiiresti kui võimalik," lõpetas Johnson oma artikli.