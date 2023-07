Avatud talude päeval osaleb tänavu rekordarv talusid

Avatud talude päev sai laupäeval alguse Iisaka talust ja Lahemaa pärimuskojast, kus sai paitada lambaid, vaadata kanu, teha käsitööd, seda ka osta ning lihtsalt nautida maaelu.

Eesti kirjanduses teadagi naabrid omavahel läbi ei saa, kuid kaks talupidamist Uuri külas tõestavad vastupidist. Lambatõu aretamise ja Eesti kultuuripärandi hoidmise ning edasiandmisega tegelevad perekonnad jagavad oma tarkusi ka sel nädalavahetusel. Nii saab näiteks rahvusliku puutöö valmistamist õppida pärimuskoja peremehe Roland Burki käe all.

"Meistriks ennast veel nimetada ei saa, ma olen noormeister ikkagi. Kuigi ma olen käsitööga tegelenud viimased neli aastat, rahvusliku puutööndusega. Paarkümmend aastat tagasi sai puidueriala õpitud. Sellest aastast on tulnud noori õpilasi-praktikante mulle endale siia appi," lausus Burk.

Kuigi tegemist jagus küllaga nii suurtele kui väikestele, olid Uuri küla peaesinejad ikkagi lambad.

"Me tulime esimese hooga ikka lambaid vaatama. Siis vaatasime, et kas ajame lambakoera ja lamba ka sassi, aga ei ajanud. Ja vennad on juba töötubades ja natuke kontserti ka kuulanud," rääkisid Joel ja Koit.

"Paljud lapsed tänapäeva lasteaias ei ole kana ja kukkegi näinud, siin saab ikka oma käega katsuda. Selline kogemus, mis jääb lastele meelde kindlasti," leidis Laura.

Avatud talude päeva peetakse tänavu üheksandat korda ning seekord on nimistus rekordarv talusid.

"Seekord on 357 talu, eelmine kord oli 311. Ega talusid külastada ju inimestel väga palju võimalust ei ole. See on ideaalne võimalus tulla pere, lastega maale, näha, kuidas tehakse talutöid, näha loomi," ütles avatud talude päeva korraldaja Ingrid Piirsalu.

Iisaka talu võitis käesoleval aastal ka Läänemere-sõbraliku taluniku tiitli, mille nad pälvisid mahetootmise ja loodushoiu omavahelise täiendamise eest.

Ürituse põhipäev on pühapäeval.