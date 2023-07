Pühapäeval teeb Eestisse kiirvisiidi väga soe õhk

Öö vastu pühapäeva on Eestis sajuta. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul lääne poolt alates lõunasse ja kagusse ning läheb saartel tugevamaks. Sooja on 10 kuni 14, rannikul kuni 18 kraadi.

Hommik on sajuta. Puhub lõuna- ja kagutuul 2 kuni 8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 20 kraadi.

Ennelõuna on vähese pilvisusega ja sajuta. Pärastlõunal läheb lääne poolt pilvisemaks ning saartel hakkab hakkab vihma sadama, õhtul levib sadu mandrile. On äikest. sadu võib olla kohati intensiivne. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 5 kuni 11, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrini sekundis, äikesega võib kaasneda ka tugevamaid tuuleiile. Õhtupoolikul pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse ja nõrgeneb veidi. Sooja on 24 kuni 28, rannikul kohati 20 kraadi.

Õhtu on mitmel pool vihmahoogude ja äikesega. Ida-Eestis puhub kagu- ja lõuna-, Lääne-Eestis edelatuul 5 kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Äikese ajal on iilid tugevamad. Sooja on 21 kuni 26, läänerannikul kohati 18 kraadi.

Esmaspäeva öösel tihedam sadu lahkub ning päev tuleb vaid üksikutes kohtades vihmasabinatega. Öösel on sooja 14 kuni 19, päeval 21 kuni 26, rannikul kohati 18 kraadi.

Järgnevatel päevadel liiguvad üle maa läänest itta mõõdukad vihmahood ning õhumass läheb mõnevõrra jahedamaks. Öised miinimumid langevad kesknädalast alates alla 10 kraadi, päevamaksimumid tõusevad ikka 20 kraadi ümbrusesse.