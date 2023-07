Suurbritannia kaitseminister plaanib ilmselt sügisel ametist lahkuda

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace teatas, et kavatseb ameti maha panna. Wallace ütles väljaandele Sunday Times, et järgmiste valimisteni ta kindlasti ametisse jääda ei plaani, samas ei taha ta ministritoolilt lahkuda läbimõtlematult. Kõige tõenäolisemalt lahkub ta ametist septembris.

Wallace on kaitseministri ametit pidanud kolme peaministri all. Eriti oluline on tema roll aga Ühendkuningriigi Ukraina toetamise poliitika juures.

Suuresti on Wallace'i teene, et Ühendkuningriik on Venemaa agressioonile reageerinud hoopis teravamalt ja abistanud Ukrainat sootuks jõulisemalt, kui USA ja Saksamaa.

Väga tugeva avaldusega tuli Wallace lagedale juba kaks päeva varem, kui Venemaa Ukrainat ründas: "Ukraina on suveräänne riik, demokraatlik riik Euroopas ja me kõik Euroopas peaksime mures olema ja ei tohiks kõhelda tegemast, mida iganes vaja võib minna, et takistada president Putinit õõnestamast nii NATO-t, kui ka Euroopat ja, mis kõige olulisem, meie väärtusi," ütles Wallace toona.

Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak kavatseb valitsuses ministreid vahetada septembris. Tõenäoliselt astub Wallace tagasi just siis.

Wallace kinnitab, et ei lahku mitte ainult ministrikohalt, vaid tipp-poliitikast üldse. Põhjuseks vajadus olla senisest rohkem koos oma perekonnaga, sest pereliikmed on Wallace'i poliitika kõrgliigas olemise ajal arusaadavalt tagaplaanile jäänud ning nende jaoks pole ministril aega jätkunud.

Nii Wallace'it kui Sunakit tundvad inimesed on kinnitanud, et kindlasti pole Sunak Wallace'ile lahkumiseks survet avaldanud, samuti pole Wallace väljendanud mingit rahulolematust Sunaki poliitikaga.