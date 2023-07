Tulvavesi on Lõuna-Koreas nõudnud vähemalt 40 inimelu

Foto: SCANPIX/Newsis/Xinhua via ZUMA Press

Lõuna-Koreas on paduvihmadest tingitud tulvades ja maalihetes hukkunud vähemalt 40 inimest.

Üheksa inimest on jäänud kadunuks, üle 9000 on aga olnud sunnitud kodudest lahkuma.

Kokku laastab tulvavesi riigis 14 linna ning neid ümbritsevaid maapiirkondi. Vihma on neis paigus sadanud 9. juulist alates. Tulvavesi on minema viinud terveid maju. Reisimine riigis on häiritud.

Viimane katastroof leidis aset hoolimata riigi püüdlustest valmistuda tulvaveeks paremini möödunud aastast, mil riiki taba 115 aasta suurim üleujutus.

Korea meteoroloogide teatel võib riigi kesk- ja lõunaosas teisipäevani sadada kuni 30 sentimeetrit vihma.

Lõuna-Korea kogeb suviti sageli suuri vihmahooge, viimastel aastatel on paduvihmade sagedus aga märgatavalt kasvanud.