Hinnakõikumised panevad elektritarbija mõtlema tarbimise kohandamisele

Elektri börsihind oli pühapäeva pärastlõunal negatiivne, suured hinnakõikumised tekitavad lõpptarbijale vajaduse mõelda tarbimise kohandamisele. Eksperdid ütlevad, et kõikumisi tuleb edaspidigi, kuid eratarbijal on keerukas oma harjumusi pidevalt ümber korraldada.

Tänavu on negatiivset elektrihinda ette tulnud mitmel korral. Peamiselt juhtub see madala tarbimise perioodil või soodsate juhuste kokkusattumisel, kui tuule- ja päikeseenergia on saadaval.

"Täna oli kõige ekstreemsem päev. Päeval oli tunde, kus hinnad olid 6-7 senti kWh miinuses. Ja võib öelda, et sellist aega võib üha rohkem hakata nägema tänu kasvanud päikeseenergia tootmisvõimsustele," ütles Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu.

Erakliendid tänasest negatiivsest elektrihinnast palju ei teeni, sest sellised perioodid on lühikesed ja satuvad ajale, kui nemad elektrit ei tarbi.

"Ainuüksi tänast päeva vaadates see kasu oleks võib-olla mõni üksik euro, sest arve koguneb kogu kuu peale kokku. Praktikas suurema kasu tooks see, kui inimesed suudavad püsivalt kalli elektrihinna tippusid vältida," ütles TarkHoone.ee tegevjuht Indrek Velthut.

Tänavu on elektrihinna börsi kõikumised olnud suuremad kui varem. Küsimus on – kuidas end pidevalt kõikumistega kursis hoida ja nendele reageerida?

"Suured tarbijad nagu näiteks küte ja elektriboiler – need on oluline omal automatiseerida, kuna käsitsi iga päev jälgida oma elektri börsihinda ja muuta oma harjumusi ja tarbimist tegelikult ei ole enamikule inimestele reaalne," ütles Velthut.

Teine küsimus on salvestamine. Kui elektri salvestusvõimalused suureneks, alaneks keskmine hind veelgi.

"Salvestamine on kindlasti väga oluline komponent võrgu stabiilsuse hoidmisel. Küsimus on see, kui seda salvestusvõimsust on piisavalt palju, kas negatiivseid hindu on või ei ole? Neid jääb pigem vähemaks. Aga keskmine hind päeva jooksul on pigem stabiilsem," ütles Eesti Energia energiatoodete juht Armen Kasparov.

Irooniline on see, et suurimad kaotajad on päikesepaneelidega elektritootjad – pühapäeval oli nende tootlikkus null.