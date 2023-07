USA-d räsib eluohtlik kuumalaine

Ajaleht The Times kirjutab, et USA-d tabas karm kuumalaine ja palava ilma käes kannatab rohkem kui 100 miljonit ameeriklast.

Kuumalaine käes kannatab umbes kolmandik USA elanikkonnast. USA ilmateenistus NWS hoiatas juba varem äärmiselt kuuma ja ohtliku nädalavahetuse eest, vahendas The Times.

Maailma ühes kuumimas paigas, California Surmaorus, tõusis temperatuur pühapäeval 52 kraadini. 1913. aastal tõusis seal temperatuur lausa 56,7 kraadini.

Arizonase osariigis Phoenixis tõusis temperatuur 17. päeva järjest üle 43 kraadi. Kuna kuumalaine lõppu pole näha, siis võib puruneda 1974. aastal püstitatud rekord. Siis oli temperatuur 18. päeva järjest üle 43 kraadi. Öösel on Phoenixis temperatuur üle 32 kraadi.

NWS-i Arizona haru hoiatas, et äärmuslik kuumus võib olla eluohtlik. Phoenixis kodutuid inimesi aitav Stacy Champion teatas sotsiaalmeedias, et linnas pole piisavalt jahedaid ruume.

Kuumalaine räsib ka teisi USA lõunaosariike. Võimud kutsuvad inimesi üles energiat säästma, et leevendada nii survet elektrisüsteemile.

Keskkonnakaitseagentuur teatas, et viimase kümnendi jooksul on kuumalained USA-s sagenenud ja muutunud karmimaks. Temperatuur tõuseb ka Euroopas. Teadlaste sõnul on see järjekordne tõend kliimamuutustest kaasnevate probleemide ja ohtude kohta.