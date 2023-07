FT: Kreml keelas ametnikel Apple'i toodete kasutamise

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Vene võimud keelasid tuhandetel ametnikel ja riigiteenistujatel USA tehnoloogiafirma Apple seadmete kasutamise. Vene ametnikud ei tohi enam kasutada Apple'i tooteid, kuna Kreml muretseb, et USA kasutab tehnoloogiahiiglase seadmeid Venemaa järele luuramiseks.

Vene kaubandusministeerium teatas, et keelab alates esmaspäevast Iphone'ide kasutamise. Riigifirma Rostec teatas, et järgib ministeeriumi eeskuju.

Apple'i seadmete keelustamine peegeldab Vene julgeolekuagentuuride muret, et USA võimud luuravad Vene riigiasutuste järele.

"Ministeeriumide julgeolekuametnikud, need on FSB töötajad, kes tegutsevad tsiviilkohtadel, nagu aseministrid, teatasid, et Iphone'id pole enam ohutud ja otsida tuleb alternatiive," ütles üks asjaga kursis olev inimene ajalehele Financial Times.

Moskva tahab, et riigiasutused loobuksid välismaise tehnoloogia kasutamisest.

"Ametnikud usuvad tõesti, et ameeriklased kasutavad neid seadmeid pealtkuulamiseks. FSB on pikka aega olnud mures IPhone'ide kasutamise pärast, kuid presidendi administratsioon ja teised ametnikud olid piirangute vastu, kuna neile meeldisid need telefonid," ütles Venemaa julgeoleku ekspert Andrei Soldatov.

Rosteci esindaja ütles ajalehele Financial Times, et piirangud kehtivad kõikidele Apple'i seadmetele. Isiklikel eesmärkidel võivad ametnikud neid aga edasi kasutada.

"Kõik kurdavad, et see on ebamugav, et nad peavad kaasa võtma teise telefoni või tahvelarvuti," ütles üks asjaga kursis olev inimene.

Apple teatas, et pole kunagi teinud koostööd ühegi riigi valitsusega, mille raames saab firma telefone kasutada nuhkimiseks. Venemaa endine president Dmitri Medvedev väitis, et firma valetab. Medvedev käis ise 2010. aastal Silicon Valley's. Apple'i endine juht Steve Jobs kinkis siis Medvedevile uue mobiiltelefoni.